Исчезла политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк 2.09.2021, 13:23

1,186

Полина Шарендо-Панасюк

От активистки «Европейской Беларуси» уже целый месяц нет никаких вестей.

Исчезла активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.

Ее муж, Андрей Шарендо, обратился к Charter97.org за срочной информационной помощью:

— Уже целый месяц нет никаких новостей от моей жены Полины. Известно только то, что 7 августа ее этапировали из брестского СИЗО-7 в Гомельскую женскую колонию ИК-4. В середине августа на имя матери Полины пришел стандартное письмо из ИК-4, что Полина Шарендо-Панасюк прибыла к ним 08.08.2021. Последний раз адвокат был у Полины 5 августа, и с того момента от Полины нет ни одного письма и ни одного сообщения.

Карантин у Полины закончился две недели назад но заявление на встречу с адвокатом, как того требует регламент, она так и не написала. Поэтому он не может ее посетить. Так же не известно, доходят ли к ней письма и посылки.

Администрация колонии отказывается сообщать состояние моей жены и где она в данный момент находится. Есть информация, что Полина находится в ШИЗО, но подтвердить ее не представляется возможным.

Я, как муж Полины, прошу через СМИ и правозащитные организации огласки, о том что происходит в ИК-4.

Под постоянным физическим и психологическим давлением находятся и другие политзаключенные: Наталья Херше, София Малашевич и Ольга Класковская. Администрация колонии всячески скрывает информацию о состоянии политзаключенных. Фактически к женщинам политзаключенным в ИК-4 применяются пытки, их состояние здоровья находится под угрозой.

Только наша общая позиция остановит этот беспредел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».