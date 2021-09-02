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Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Чиновники также могут присоединиться к забастовке

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  • 2.09.2021, 14:26
  • 10,876
Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Чиновники также могут присоединиться к забастовке

Власть боится.

Бывший сотрудник администрации Лукашенко, член НАУ Анатолий Котов на канале Дмитрия Болкунца рассказал, есть ли вероятность начала забастовок на предприятиях Беларуси:

— Забастовка — это та вещь, которая уже вызрела, а может и перезрела в Беларуси. Власть боится забастовок, потому что не знает, что с ними делать. В прошлом году некоторые предприятия останавливались, режим боролся с этим разными методами: от уговоров до подкупа и пыток.

Забастовка — это не орудие, это право.

В этом году есть потенциал для забастовки и есть серьезное отличие от ситуации прошлого года — люди поняли, что за год ничего не изменилось. Стало только хуже. Ни одно обещание не было выполнено.

Цены выросли, зарплаты — нет.

Чиновники также могут присоединиться к забастовке.

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