Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Чиновники также могут присоединиться к забастовке

Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Чиновники также могут присоединиться к забастовке2
- 2.09.2021, 14:26
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Власть боится.
Бывший сотрудник администрации Лукашенко, член НАУ Анатолий Котов на канале Дмитрия Болкунца рассказал, есть ли вероятность начала забастовок на предприятиях Беларуси:
— Забастовка — это та вещь, которая уже вызрела, а может и перезрела в Беларуси. Власть боится забастовок, потому что не знает, что с ними делать. В прошлом году некоторые предприятия останавливались, режим боролся с этим разными методами: от уговоров до подкупа и пыток.
Забастовка — это не орудие, это право.
В этом году есть потенциал для забастовки и есть серьезное отличие от ситуации прошлого года — люди поняли, что за год ничего не изменилось. Стало только хуже. Ни одно обещание не было выполнено.
Цены выросли, зарплаты — нет.
Чиновники также могут присоединиться к забастовке.