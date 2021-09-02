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Ученые рассказали, как наши предки покидали Африку

  • 2.09.2021, 16:21
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Ученые рассказали, как наши предки покидали Африку

Последний из трех периодов переселений стал решающим для современного человечества.

Исследования показывают, что у наших непосредственных предков было всего три «окна в Европу» (и Азию), которые позволили бы благополучно выйти из Африки, когда на пути было достаточно пищевых ресурсов, а уровень воды в Баб-эль-Мандебском проливе оставался сравнительно невысоким. Первое окно — от 130 до 118 тысяч лет назад, второе — от 106 до 94 тысяч, а третье — от 89 до 73 тысяч лет назад, пишет Naked science.

Последний период стал решающим для современного человечества. Миграция тогда приобрела массовый характер, но почему именно в то время — неизвестно. Возможно, это объясняется ухудшением условий для жизни. Ведь как раз тогда Homo sapiens пережили эффект «бутылочного горлышка»: согласно результатам молекулярно-генетических исследований, их популяция, составлявшая около 100 тысяч человек, сократилась примерно в 10 раз и оказалась на грани исчезновения. По какой причине — до сих пор не ясно.

Впрочем, гоминиды выходили за пределы Африки еще до миграции сапиенсов. Первые Homo вне Черного континента появились 1,8 миллиона лет назад — на территории современного грузинского города Дманиси. Это были представители Homo ergaster (Человек работающий). Но сколько именно было таких миграционных волн и кто в них участвовал, ученые до конца не знают. Одними из главных препятствий на пути гоминидов с горячего материка был Баб-эль-Мандебский пролив, а еще пустыни Северной Африки и Саудовской Аравии.

Ученые из Института истории человечества Макса Планка (Германия), Музея естественной истории и Даремского университета (Великобритания) и других научных организаций провели исследование, в котором проанализировали каменные орудия, найденные на территории Саудовской Аравии. Статью об этом они опубликовали в журнале Nature.

Самые древние орудия, найденные там, датируются примерно 400 тысячами лет назад. Остальные находки также позволили определить окна миграции гоминидов за пределы Африки: 400, 300, 200, 130-75 и 55 тысяч лет назад. Ученые выяснили, что люди появлялись в этом регионе каждый раз, когда там устанавливались благоприятные погодные условия: чаще выпадали осадки, и сухой регион был более гостеприимным.

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