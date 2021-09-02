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Центральный банк Германии после наводнения отмоет €50 миллионов

  • 2.09.2021, 19:44
Центральный банк Германии после наводнения отмоет €50 миллионов

Для обмена денег необходимы два условия.

Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) очищает и обменивает пострадавшие от наводнения купюры. Об этом 1 сентября заявил глава бундесбанка Йоханнес Берман.

По данным банка, после катастрофического наводнения в западных землях Германии в финансовый институт поступило около €51 млн загрязненных банкнот.

Специалисты банка очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, удостоверяются в их подлинности и бесплатно обменивают их на новые купюры.

Местное издание Kurier отмечает, что это "не работа для людей с чувствительным запахом": содержимое упаковок с деньгами может ужасно пахнуть при снятии с них защитной пленки. Профессионалы тщательно моют банкноты, сушат и разглаживают. Другие проверяют и пересчитывают их.

"Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон", – отметил глава Бундесбанка.

Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться большая часть – "половина и еще кусочек", как сформулировал Берман. По его словам, эксперты пресекают попытки обмена загрязненных фальшивых купюр.

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