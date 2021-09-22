Джонсон и Байден обсудили стратегию по отношению к России и Китаю 22.09.2021, 7:35

Премьер-министр Британии и президент США подчеркнули важность нового альянса с Австралией.

Подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон. Об этом договорились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден, говорится в сообщении представителя Даунинг-стрит, размещенном на сайте британского правительства.

Премьер-министр и президент также затронули ряд международных вопросов, в том числе Китая и России. Они согласились, что Великобритания и США будут продолжать подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями

В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США — AUKUS. Они подчеркнули «важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов»", говорится в коммюнике.

Тройственный альянс

16 сентября США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц: Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты).

Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, группа намерена обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечит более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем не менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. А разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».