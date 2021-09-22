«Отдайте ваши денежки»: в чем заключается задуманный Тараканом «пенсионный лохотрон»? 12 22.09.2021, 8:49

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Объясняет экономист.

В чем будет заключаться задуманная белорусскими властями «пенсионная реформа»? На этот вопрос ответил экономист Лев Львовский.

Напомним, что детали проекта были озвучены сегодня, 21 сентября.

Разумеется, денег на пенсии все время не хватает. И вот, белорусам предлагают добровольно отчислять 3% от зарплаты на лицевой счет. За это на тот же счет будет зачисляться 3% от суммы, которую их наниматель платит из их зарплаты в Фонд социальной защиты. А если отчисление будет от 3% до 10%, то то, что выше 3%, перечислит на личный счет государство.

"Здесь есть пара хороших новостей и несколько важных вопросов, от которых будет зависеть то, как реализуется эта реформа, — пишет Львовский в Facebook. — Первая хорошая новость: правительство наконец осознало проблему и пытается решить ее нормальными методами, а не просто повышением пенсионного возраста, как раньше (что никак не решает проблему, а только отодвигает ее)".

По мнению экономиста, второй хорошей новостью является то, что вероятно "реформа предусматривает добровольность, при том, что ранее звучали слова и мнения, мол дополнительные пенсионные взносы могут стать обязательными".

К запланированной реформе есть вопросы:

1) За счет каких средств она будет финансироваться при дефицитном бюджете?

2) Кто, как и куда будет инвестировать деньги из "нового" пенсионного фонда?

"В Беларуси не развит фондовый рынок, юридическая система лежит в руинах, — продолжает Лев Львовский и конкретизирует вопросы. — Необходима довол о большая юридическая реформа, которая оговаривает права инвесторов, обязательства по отчетности предприятий, и, наконец, нормальная защита прав собственности".

А дальше экономист предлагает читателям: "представьте, ваши деньги инвестировали в приличный белорусский банк с большим потенциалом, назовем его БГПБ, а потом бах — и им уже управляет не пойми кто, владельцы депозитов бегут как из горящей бани, половина руководства сидит".

3) доверие к властям у жителей Беларуси сегодня очень низкое. А здесь они фактически просят граждан поделиться с ними зарплатами в обмен на какой-то профит через много лет. Есть ли уверенность, что деньги не съест инфляция? Что они не будут потрачены на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам? Что за них не построят очередной "золотой туалет" в областном центре? Нету.

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