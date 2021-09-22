Ученые выяснили, что произошло с библейским городом Содомом 8 22.09.2021, 9:08

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Найдены доказательства.

Археологи тщательно исследовали территорию, где когда-то находился город Талль-эль-Хаммам. Они обнаружили керамику, а также строительные материалы, которые расплавились под влиянием невероятно высокой температуры. Именно поэтому были сделаны выводы, что причиной разрушения «Содома» стал взрыв, который произошел в воздухе примерно 3650 лет назад.

Об этом сообщает Scitechdily (перевод — planetanovosti.com).

Несколько тысяч лет назад этот огромный город находился непосредственно на пике своего процветания. Он располагался на небольшой возвышенности рядом с рекой Иордан. Это поселение считается одним из самых густо заселенных городов, которые существовали в бронзовом веке. Стоит отметить, что Талль-эль-Хаммам был примерно в 10 раз больше, чем Иерусалим.

На данной территории специалисты неоднократно находили артефакты, которые принадлежат не только разным культурам, но и относятся к разным эпохам. Слой, который относится к бронзовому веку, больше всего привлек внимание археологов из-за расплавленных строительных материалов и керамических изделий. Температура, которая на них повлияла, была намного больше, чем та, которую использовали производители.

Джеймс Кеннетт рассказал о том, что температура превышала отметку в 2000 градусов. Ученые говорят о достаточно сильном космическом взрыве, который и стал причиной уничтожения всего города. Еще раз теория специалистов была подтверждена после проведения анализа почвы, в которой они нашли в огромном количестве микроскопические сферические образования, содержащие железо и кварц.

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