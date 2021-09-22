США начали готовить новые санкции против «Северного потока-2» и России
- 22.09.2021, 11:19
Конгресс внес правки в оборонный бюджет.
В Конгрессе США приступили к формированию оборонного бюджета на следующий год - внесли правки, касательно Украины и России.
Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил ряд положений в оборонном бюджете на 2022 год, сообщает «Голос Америки».
В частности, утверждены поправки, которые предусматривают новые санкции против газопровода Северный поток-2.
Первая - президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.
Вторая - требует от руководителей Пентагона и Госдепа представить детальный отчет о финансовых преимущества от запуска газопровода для России и риски от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.
Также предлагается усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины. Она должна заменить использование ресурсов из Китая и России. В поправке говорится, что титан необходим для оборонно-промышленной базы США.
Кроме того, комитет предлагает правки о санкциях против России:
первая - предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).
вторая - требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.
В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера и главу Роснефти Игоря Сечина и других.
Также комитет утвердил увеличение военной помощи Украине до 300 млн долларов.
Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.
Проект оборонного бюджета на 2022 год должна одобрить Палата представителей США, а также Сенат.
Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках военной помощи США предоставят Украине систему ПРО Железный купол, но в Белом доме не подтвердили и не опровергли такую возможность.