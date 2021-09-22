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В Латвии одобрили запрет на использование георгиевских лент

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  • 22.09.2021, 16:11
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В Латвии одобрили запрет на использование георгиевских лент

Латвийский Сейм одобрил введение запрета на их публичное использование.

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы комиссии Артусса Кайминьша, лента отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии. «Ценности, которые несет этот символ, неприемлемы», — отметил Кайминьш. Депутат Сейма Андрей Юдин добавил, что использование георгиевской ленточки является отрицанием независимости страны.

Напомним, георгиевская ленточка активно используется пророссийскими террористами, воюющими на территории Украины.

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