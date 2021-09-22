Как президенты США, Польши, Литвы и Латвии поддержали свободную Беларусь в ООН 1 22.09.2021, 17:25

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Сильные выступления лидеров демократического мира.

В Нью-Йорке проходит 76-я сессии Генассамблеи ООН. Одной из тем, которую поднимали лидеры зарубежных стран, была именно Беларусь.

Президент США восхищен борьбой белорусов за свободу

«Будущее за теми, кто раскрепощает потенциал народов, а не подавляет его. Будущее будет принадлежать тем, кто даст народу свободно дышать, а не тем, кто удушает свои народы. Авторитарные правители утверждают, что в мире покончено с демократией. Но они ошибаются. Истина в том, что демократический мир повсеместно жив в антикоррупционных активистах, правозащитниках, журналистах, в мирных демонстрантах в Беларуси, Мьянме, Кубе, Венесуэле и в других странах», – сказал в свое речи президент США Джо Байден.

Президент Польши рассказал ООН о сотнях тысяч смелых белорусов, выходивших на протесты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране и призвал мировое сообщество к большей солидарности с белорусами, сообщает пресс-служба польского президента.

«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Анджей Дуда отметил, что с августа прошлого года тысячи белорусов выходя на мирные акции протеста сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Также Дуда проинформировал Генассамблею о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку и напомнил про представителей польских меньшинств, задержанных белорусскими властями — Анжелику Борис и Анджея Почобута.

Он потребовал их освобождения и призвал международное сообщество с большей солидарностью с белорусским народом.

«Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — сказал он.

Также Дуда обвинил белорусские власти в организации миграционного кризиса на границах с Евросоюзом.

Президент Литвы призвал оказать давление на белорусский режим

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на Генассамблее ООН поднял белорусскую тему. Он обвинил Минск в гибридной атаке, организованной в виде миграционного кризиса, а также затронул эксплуатацию БелАЭС.

Науседа считает, что действия белорусских властей могут оказывать влияние на международную безопасность. Он напомнил об инциденте с самолетом Ryanair, сравнив его с актом спонсируемого государством терроризма.

«Белорусский режим также испытывает новые методы гибридных действий. Вот уже несколько месяцев Литва сталкивается с беспрецедентной гибридной атакой. Искусственно создавая и направляя потоки нелегальной миграции, Беларусь стремится оказать политическое давление на Европейский союз», — передает пресс-служба литовского президента его слова.

Науседа заявил, что Литва решительно отвергает эту попытку посеять раздор и призвал ООН заняться решением данного вопроса.

«Нам всем необходимо активно бороться с торговлей людьми, разрушить бизнес-модель контрабандистов и отбить у мигрантов желание подвергать свою жизнь опасности. Необходимо провести серьезные дискуссии о том, как не дать одной стране использовать нелегальную миграцию для давления на другую страну. Мы должны четко заявить, что нельзя использовать людей в качестве инструментов», — сказал он.

Также Науседа назвал возмутительным действием начало коммерческой эксплуатации БелАЭС, которую Литва считает небезопасной. По его словам, белорусская сторона игнорировала многочисленные тревожные инциденты и не соблюдала стандарты безопасности. Все это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии чувства ответственности у белорусских властей.

«Убежден, что было бы колоссальной ошибкой относиться к таким нарушителям так же, как и к климатически дружественным производителям, которые уважают окружающую среду и соблюдают правила ядерной безопасности. Решение вопроса Белорусской АЭС имеет огромное значение для нашей окружающей среды и является вопросом безопасности всех жителей Европы», — сказал Науседа.

Президент Латвии: Единственное решение белорусского кризиса — новые президентские выборы

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что решительно осуждает режим диктатора, который подавляет гражданское общество и СМИ.

«В течение последнего года Латвия также внимательно следила за драматическим развитием событий в соседней с ней стране – Беларуси, где жестоко подавляются попытки общества принять решение о будущем своей страны. Латвия решительно осуждает действия режима Лукашенко против белорусского гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Власти зашли так далеко, что захватили международный рейс», — сказал Левитс, передает его пресс-служба.

«Единственное решение кризиса в Беларуси – новые, честные, свободные и справедливые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей», — сказал он.

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