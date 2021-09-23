Артем Милевский закончил футбольную карьеру 23.09.2021, 13:23

Артем Милевский

фото: alamy.com

Украинский футболист с белорусскими корнями записал прощальное видео.

Украинский футболист с белорусскими корнями Артем Милевский заявил о завершении футбольной карьеры. Об этом стало известно из прощального ролика, который он опубликовал на своем Youtube-канале.

В нем Милевский написал «письмо себе 15-летнему», в котором советует «не ходить по ночным клубам» и «не приходить на презентацию нового тренера в халате».

Артем Милевский — воспитанник минской футбольной школы. Футболист даже выступал за юношескую сборную Беларуси, однако перебрался в Киев и получил украинское гражданство.

Он был одним из самых талантливых воспитанников киевского «Динамо».

Милевский забил 87 голов за клуб из столичной команды.

Затем играл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. Впоследствии перебрался в брестское «Динамо», где стал чемпионом Беларуси.

После этого Милевский вернулся в Украину и выступал за «Минай». После этого у него завершился контракт с командой и он остался без клуба на новый сезон.

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