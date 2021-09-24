Китай объявил незаконными все транзакции с криптовалютами 9 24.09.2021, 14:35

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Биткоин отреагировал.

Центробанк Китая признал незаконными все транзакции с криптовалютами. Рынок отреагировал падением.

Центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции, передает «Новое время».

В заявлении, опубликованном на сайте китайского регулятора говорится, что эта мера направлена на дальнейшее предотвращение рисков, связанных с криптовалютой, и на поддержание национальной безопасности и социальной стабильности.

На фоне этого объявления цена биткоина потеряла 3.61% (стоит $42 200), Ethereum — 7.90% (стоит $2 842), Dogecoin — 9.19% (стоит $0,202034) по данным CoinDesk.

Как отмечает издание, эта мера усиливает жесткую позицию Китая против использования цифровых валют.

Напомним, что в мае этого года Китай запретил банкам и платежным сервисам операции с криптовалютами.

В июне этого года биткоин упал до $31 760 на фоне борьбы с криптовалютами в Китае.

В марте крупный майнинговый регион Китая ограничил добычу криптовалюты ради экономии электроэнергии. На регион приходилось 8% мировой вычислительной мощности для майнинга биткоина.

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