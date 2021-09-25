Кибер-партизаны сообщили подробности об атаке дронов на базу ОМОНа в Минске
- 25.09.2021, 18:16
- 13,908
Партизаны высказались про лукашенковское ПВО.
Об этом сообщил телеграм-канал «Кибер сливы»:
«Сообщаем об успешном окончании операции возмездия. Объект: база ОМОН, ул. Героев 120й дивизии, Минск».
Как утверждает телеграм-канал, группа «Чорны Бусел» осуществила сброс с большой высоты двух 5-литровых емкостей с зажигательной смесью. Интервал - около 20 секунд. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. В соседних омоновских домах проснулось всё змеиное кубло.
Стрелками на карте обозначены попадания.
Хваленое лукашенковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район.