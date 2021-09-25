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Кибер-партизаны сообщили подробности об атаке дронов на базу ОМОНа в Минске

  • 25.09.2021, 18:16
  • 13,908
Кибер-партизаны сообщили подробности об атаке дронов на базу ОМОНа в Минске
Иллюстрационное фото

Партизаны высказались про лукашенковское ПВО.

Об этом сообщил телеграм-канал «Кибер сливы»:

«Сообщаем об успешном окончании операции возмездия. Объект: база ОМОН, ул. Героев 120й дивизии, Минск».

Как утверждает телеграм-канал, группа «Чорны Бусел» осуществила сброс с большой высоты двух 5-литровых емкостей с зажигательной смесью. Интервал - около 20 секунд. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. В соседних омоновских домах проснулось всё змеиное кубло.

Стрелками на карте обозначены попадания.

Хваленое лукашенковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район.

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