БМЗ — банкрот, «Беларуськалий» — на грани коллапса: что происходит в белорусской промышленности 2 28.09.2021, 7:41

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Режим довел предприятия «до ручки».

Из-за неадекватного поведения властей белорусская промышленность столкнулась с беспрецедентными трудностями. Санкции привели к тому, что с нашими предприятиями отказываются работать их западные партнеры. Власти не могут остановить отток высококвалифицированных кадров с флагманов белорусской промышленности. Низкие зарплаты и ужасные условия труда лишь подогревают рабочий протест.

Сайт Charter97.org посмотрел, в каком состоянии находятся флагманы белорусской промышленности.

Токсичный БелАЗ и рекордные долги

Впервые страны Запада ввели санкции против БелАЗа 21 июня 2021 года. Евросоюз заявил, что предприятие является источником значимых доходов для режима Лукашенко и ответственный за репрессии против гражданского общества.

Последствий санкций долго ждать не пришлось и через день после введения ограничений Rolls Royce Group заявил о прекращении отношений с белорусской компанией. На тот момент британский гигант являлась крупнейшим поставщиком двигателей для БелАЗа. После чего в августе 2021 года появились сообщения, что на заводе не хватает двигателей и теперь рабочие разбирали большие самосвалы, чтобы собрать из них маленькие.

Другие компании также начали отказываться от сотрудничества с БелАЗом. Союз белорусов Великобритании сообщил, что сразу четыре группы компаний прекратили сотрудничество с жодинским предприятием. Таким образом «Becker Group» и ее дистрибьютор «Geramatic OY», «Danfoss», «Liebherr», «Yokohama Rubber Company» решили отказаться от работы с белорусской компанией.

Последние 10 лет белорусское предприятие занимало от 20% до 30% мирового рынка продаж карьерных самосвалов. Беларусь экспортировала самосвалы почти по всему миру, однако стоит отметить, что до 70% продукции БелАЗ продавал в СНГ.

Текущая обстановка на предприятии не внушает оптимизма, что говорит о возможности заморозки предприятия из-за отсутствия заказов. По последним данным долги флагмана находятся на рекордной отметке 1,2 миллиарда рублей. Многие эксперты говорят о том, что в будущем такая ситуация грозит еще большими задолженностями, а также массовыми сокращениями.

Беларуськалий на грани коллапса

В свое время «Беларуськалий» называли основным поставщиком валюты для режима Лукашенко, поэтому не удивительно, что Евросоюз решил его включить в четвертый пакет санкций. Девятого августа Министерство финансов США инициировало крупный пакет санкций против режима Лукашенко. В этот список вошел и сектор калийных удобрений. В этот же день Канада и Великобритания также ввели санкции против солигорского предприятия. Многие заграничные фирмы отказываются сотрудничать с предприятием, потому что боятся попасть под вторичные санкции.

Стачком «Беларуськалия» заявил, что руководство всеми силами пытается успеть выполнить обязательства по контрактам до начала действия санкций США — 8 декабря 2021, поэтому не самое свежее оборудование работает на износ, но насколько его хватит – остается загадкой, ведь поставки запчастей крайне ограничены.

Также различные СМИ сообщают, что второй месяц предприятие не расплачивается с подрядчиками. Люди говорят, что такого в Солигорске не было с 1996 года.

Условия труда, а также состояние самого предприятия, по словам рабочих, сильно упали. Травматизм только растет. За последние 10 лет стало известно о девяти погибших на заводе. Рабочие объясняют это сильно изношенным оборудованием, а там же сокращением вспомогательного персонала, поэтому некоторым приходится по две-три недели с одним выходным.

Некоторые руководители возмущены положением дел и прямым текстом говорят, что Лукашенко ведет предприятие к развалу.

Взрывоопасная обстановка на «Гродно Азоте»

В апреле 2021 года США возобновили санкции против «Гродно Азот», а 9 августа 2021 года генеральный директор завода Игорь Ляшенко был добавлен в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц.

Прошлый год завод закончил с убытками в 85 миллионов рублей.

В краткосрочных кредитах завод должен 453 миллиона рублей, это на 93 миллиона меньше, чем в 2019 году. В долгосрочных кредитах завод должен 189 миллионов рублей, за год сумма выросла на 30 миллионов.

Из-за массовых увольнений специалистов на предприятии наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников, что приводит к постоянным авариям на производстве.

Иногда на заводе происходят по-настоящему опасные ЧП, которые могут перерасти в техногенные катастрофы. Стачком предприятия сообщал об аварии на трубопроводе с взрывоопасной смесью, однако руководство завода не остановило производство. Под давлением независимых СМИ авария была официально признана.

Рабочие предприятия крайне недовольны тяжелыми условиями труда, грубым отношением руководства, увольнением квалифицированных кадров и снижением зарплат. Протестные настроения накаляются, зреет забастовка.

МТЗ живет в долг

Склады, заполненные тракторами МТЗ, стали в Беларуси настоящим мемом. Стоит отметить, что чистая прибыль Минского тракторного завода за прошлый год упала в 12 раз. На 31 марта этого года завод должен 835 миллионов рублей по краткосрочным кредитам и 416 миллионов по долгосрочным. Год назад долгов было больше на несколько десятков миллионов.

Не удивительно, что некогда ведущее предприятие сегодня находится в таком прискорбном состоянии. Оборудование на заводе устарело. Вот, что рассказывал бывший работник МТЗ, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— Я работал на относительно новой линии. Линию смонтировали, если не ошибаюсь, в 2012 или 2013 году. Линию покупали у немцев. Они приезжали, монтировали. По их заказу делали вплоть до заливки полов, виброизоляции и т.д. Сделали один участок. Прошло минимум 7-8 лет, тракторный завод считает эту линию новой, новаторской. Это вот новая линия, до сих пор водят туда экскурсии, что у нас все хорошо.

К слову сказать, я был в Польше на заводе «Сомаш» (они производят агрегаты для тракторов: ковши, плуги, косилки ), аналог Сморгонского агрегатного завода. Увидел родные станки, можно сказать, то оборудование, с которым я работал в Минске, которое я знаю. Я подошел, говорю: «Классно, новое оборудование. Я на таком в Минске работал».

Инженер с этого участка говорит: «Это не новое, мы в этом году планируем менять его, это оборудование морально устарело». Что тогда можно говорить об инновациях?

МТЗ ощущает серьезную нехватку кадров. В частности действующим работникам тракторного завода обещана премия за помощь в найме новых рабочих. Однако есть условие: в течение первых шести месяцев работы новый сотрудник не должен иметь дисциплинарных взысканий.

Летом производство на Тракторном заводе частично остановилось: из одной из печей не могли достать застывший металл, а на предприятие не могли привезти кокс (один из важнейших элементов для сталелитейной промышленности).

Протестный МЗКТ

Минский завод колесных тягачей, где летом 2020 года рабочие посылали Лукашенко на три буквы, также переживает не лучшие времена.

Чистая прибыль завода за прошлый год – 7,1 миллиона рублей, годом ранее прибыль была больше в 3,1 раза. За год сотрудников завода стало меньше на 307 человек.

В краткосрочных кредитах завод должен 101 миллион рублей (год назад было 108 миллионов), в долгосрочных — 5,3 миллиона (год назад было 9,2 миллиона).

Появляются сообщения, что из-за малой загруженности МЗКТ начинает собирать давальческие машинокомплекты автобусов МАЗ.

Из-за неадекватных действий властей уникальное предприятие начало превращаться в сборочное производство.

БМЗ — фактически банкрот

Жлобинский металлургический завод находится в настоящих проблемах. Фактически предприятие является банкротом. На его поддержку, как оказалось, выделялись деньги из золотовалютного резерва.

Завод должен 3,8 миллиарда рублей по краткосрочным кредитам, это на миллиард больше, чем было годом ранее. В долгосрочных кредитах завод должен еще 1,2 миллиарда, что на 164 миллиона больше, чем годом ранее.

Как сообщали работники, руководство предприятия берет в кредит даже деньги на зарплаты для сотрудников.

За год на заводе сотрудников стало меньше на 277 человек. Из-за того, что предприятие покинули профессиональные кадры, на заводе также постоянно происходят ЧП. Этой весной остановилась одна из сталеплавильных печей.

Санкции размазали МАЗ

Минский автомобильный завод также серьезно ощущает на себе западные санкции. С токсичным предприятием просто не хотят работать. К примеру, от белорусских автобусов отказались украинские Львов и Николаев, объявив новые тендеры на покупку автобусов для города.

В краткосрочных кредитах завод должен более 1 миллиарда рублей, в 2019 году было меньше на 342 миллиона. В долгосрочных кредитах завод должен 487 миллионов, это на 34 миллиона больше, чем в конце 2019 года.

«Там [на МАЗе – прим. ред.] уже хорошо чувствуют санкции на производстве; рабочей силы не хватает — потому что людей уволили за участие в маршах и гражданскую позицию, из 50 молодых специалистов, осталось 19.

Уровень доходов действительно падает, денег нет, пока не критично, но ощутимо», – рассказывают работники предприятия.

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