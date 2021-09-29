Ученые заявили, что им удалось обнаружить Ноев ковчег 29.09.2021, 8:14

5,234

иллюстрационное фото: epa

В ходе исследования было применено 3D-сканирование.

Христианские ученые из Турции и США уверены в том, что им удалось отыскать объект, который вполне может оказаться остатками Ноева ковчега. В ходе исследования было применено 3D-сканирование, которое помогло обнаружить образование из камня на горе Тендюрек, напоминающее судно. При этом данное образование полностью соответствует тому описанию, которое содержится в Библии.

Об этом сообщает Express (перевод — planetanovosti.com).

Сканирование проводила американская компания из штата Орегон. Геологи уверены в том, что они нашли самый обычный камень, но результаты исследования демонстрируют то, что в нем может располагаться некая постройка, которую сделал человек своими руками. Под поверхностью образования достаточно четко просматривается множество параллельных линий, а также прямых углов. Специалисты отмечают, что в естественной геологической формации не может быть ничего подобного.

Эндрю Джонс отметил тот факт, что обнаруженное образование из камня имеет точно такие же пропорции, которые указываются в Библии. Длина судна составляла 300 локтей, а длина образования при этом достигает практически 150 метров.

Современные ученые не соглашаются с тем, что когда-то был всемирный потоп, который очень хорошо описан на страницах Библии. Многие геологи, а также историки учитывают возраст Земли, историю человечества. Они уверены, что это является лучшим доказательством того, что на самом деле никакого потопа не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».