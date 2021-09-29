Экс-сотрудник СБУ: Почему квартиру Андрея Зельцера открывали оперативники в штатском, а не спецназовцы? 9 29.09.2021, 8:30

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Эксперт прокомментировал видео с перестрелкой.

Журналисты «Радыё Свабода» обратились к бывшему сотруднику Управления государственной охраны Украины, подполковнику запаса Службы безопасности Украины с просьбой прокомментировать видео с перестрелкой в квартире программиста Андрея Зельцера.

Прежде всего собеседник обратил внимание на то, как сотрудники КГБ входили в помещение. «Если не знают, в какой части квартиры находится объект, имеют подозрение о наличии у него оружия, то должен быть бронещит, каска или хотя бы бронежилет. Если в них стреляли, то по всем нормам должен был быть ответ светлошумовой гранатой. Много вопросов здесь возникает».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, как была смонтирована видеозапись. «Что-то не могу понять. Из квартиры объекта велась онлайн-трансляция? Как-то странно все выглядит».

«Почему оперативники открывали квартиру, а не спецназовцы? Почему они все были в штатском, когда подозрения были в причастности объекта к террористической деятельности? Много вопросов», — считает экс-сотрудник СБУ.

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