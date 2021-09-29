Украинским военным разрешили открывать ответный огонь в районе ООС 3 29.09.2021, 9:33

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Директиву подписал главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Украинским военным в районе ООС разрешено открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Такую директиву подписал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщили ряд военных журналистов и блогеров, которые встретились с Залужным, пишет Babel.

Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.

Сообщается, что командирам разрешено применять все доступное вооружение. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

Кроме того, Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar «переехали со складов» и уже выполняют боевые задачи. Об этом он ранее говорил и в интервью «Радио Свобода», добавив, что в зоне ООС в полном составе работают все контрснайперские группы, которые есть в ВСУ.

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