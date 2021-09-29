Расследование об отравителях Навального получило премию «Эмми» 29.09.2021, 9:48

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Объявление лауреатов произошло в ночь на 29 сентября.

Совместное расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального получило новостную и документальную премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж». Об этом говорится в твиттере премии.

Объявление лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов и новостных репортажей проходило в Нью-Йорке в ночь на 29 сентября.

В декабре прошлого года Bellingcat, CNN, The Insider* при участии Der Spiegel опубликовали расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального ― предполагаемых оперативниках ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы.

По данным журналистов, это руководитель института Станислав Макшаков, старший член группы Олег Таякин, оперативник Алексей Александров, а также Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

Расследователи проанализировали другие поездки членов этой группы и выяснили, что они начали следить за Навальным как минимум с января 2017 года.

После выхода расследования Навальный позвонил Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Предполагаемый сотрудник ФСБ во время разговора рассказал детали отравления Навального, в частности, о том, что яд нанесли на трусы политика.

Соратница Навального Любовь Соболь после расследования приехала к дому Кудрявцева и звонила в дверь его квартиры. Ей открыла теща мужчины. Впоследствии она обвинила Соболь в том, что та «ворвалась» в квартиру. Сама Соболь это отрицала. В результате на нее завели уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия или его угрозой (часть 2 статьи 139 УК РФ). В апреле суд назначил Соболь год исправительных работ условно.

В августе США ввели санкции против девяти россиян, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального, а также против Государственного испытательного института военной медицины и Института криминалистики ФСБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».