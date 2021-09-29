«Брать кошачий корм по рублю — это же разориться можно!» 8 29.09.2021, 10:31

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Рассказ охотника за акциями и скидками.

Владиславу 29 лет. Работает сисадмином на госпредприятии, живет в своей квартире с женой и котом и обожает экономить на всем. С одной стороны, это вынужденная мера, с другой — азарт. У парня есть скидочные карты всех супермаркетов и банков, а покупает без скидки или акции он разве что хлеб и молоко. В общем, если до этого момента вы считали, что умеете экономить, — спешим вас разочаровать. Владислав поделился с onliner.by своими лайфхаками и принципами бережливости.

«Перед покупкой кофе сравниваю цены в листовках, чтобы найти повыгоднее»

Парень вспоминает, что все началось еще в детстве, когда жил с родителями. Уже тогда ему были интересны акции, условия скидок в магазине и кешбэки банковских карт. В 2014 году он съехал и начал работать, появились свои деньги и новый азарт — найти любой товар по минимальной цене.

— Многие магазины дают скидку 20% на первую покупку, поэтому я зарегистрировал карты на родителей, бабушку, коллег. Раз десять так точно можно по ним закупиться. Если какие-то розыгрыши, я всю родню регистрирую. Кроме того, подписался на страницы в соцсетях всех магазинов, просматриваю рассылку, СМС, листовки и обязательно что-то там нахожу. Теперь только хлеб и молоко покупаю в ближайшем магазине, все остальное — на скидках. Как по мне, самые толковые акции на товары у «Гиппо», я часто беру 2 по цене 1 и хожу на «черные пятницы». Хотя их карточка покупателя практически ничего не дает.

Впрок наш герой ничем не запасается, покупает товары лишь «когда приспичит». Исключение разве что кошачий корм, он у Кузи должен быть всегда под холодным носом.

— Если же кофе заканчивается, я сначала сравниваю цены в листовках, чтобы выбрать выгодный вариант, а уже потом покупаю. Нужен алкоголь — беру в фирменном магазине, там из-за отсутствия наценки на 3 рубля за бутылку дешевле. Сухой кошачий корм тоже всегда беру на скидке, и влажный корм по 59 копеек за пакетик. А то если брать его по 1 рублю, как в некоторых магазинах, то точно разориться можно!

Акции — тоже своего рода любимый квест. За баллы от покупок парень однажды получил колонку и набор инструментов, а за недавнюю победу в лотерее от M&M’s — главный приз в виде новенького Iphone 12 Pro.

— Всегда был уверен, что главный приз обычные люди не выигрывают. В тот же день отпросился с работы и поехал за призом, потому что был уверен, что это какой-то развод. В итоге продал свой телефон за 700 долларов и теперь хожу с айфоном. Стараюсь во всех акциях участвовать, профит от этого реально большой! Кроме того, на днях еще выиграл 5000 российских рублей в конкурсе прокладок Оla. Решил зарегистрировать чеки жены и стал единственным победителем-мужиком, — смеется Владислав.

Наверное, у вас в голове настойчиво крутится вопрос: «Где взять время, чтобы мониторить все акции и конкурсы на свете?». Если у вас его нет, то и не ищите.

— Сижу не на конвейере, а все время за монитором или телефоном, поэтому просматриваю новые акции и скидки. Да и вечером времени полно: в тренажерку я не хожу, никаких хобби нет, близкий друг всего один. Ежедневный маршрут выглядит примерно так: дом—работа—дом. Сейчас вот решил деньги с продажи старого телефона оставить себе на отдых, давно нигде не был. Планирую в Турцию съездить в следующем сентябре: цены ниже, и детей нету.

«Никакие изысканные рестораны мы не посещаем»

К одежде минчанин относится равнодушно и руководствуется тем же принципом: брать что подешевле.

— У меня есть четкое представление, где и что брать. Штаны покупаю только на рынке: там они стоят 50 рублей, а в торговых центрах — более 100. Причем по качеству они не отличаются, протираются одинаково. Люблю лидские кеды: их на скидке по 20 рублей можно найти, и носятся отлично. Три пары на год хватает, только зимой ношу ботинки. Майки недавно взял на скидке 50%, сразу упаковку.

А вот на рынок за продуктами парень не ходит. Вопреки традиции, они стали проигрывать сетным магазинам и по цене, и часто даже по качеству.

— Даже сезонные арбузы на рынке стали дороже, чем в гипермаркете. Какой смысл их брать? То же самое с цветами: выбор между тюльпанами к 8 Марта у перекупов и в гипермаркете очевиден.

На рестораны тоже табу: цены высокие, а порции — микроскопические.

— Никакие изысканные рестораны мы не посещаем. Максимум «Васильки» или «Темпо». Отдавать 20 рублей за бутерброд — это ну совсем уже странно. А вот гастрофесты я люблю, здесь карточки тоже выручают. Например, по некоторым можно получить бесплатный десерт в подарок.

Безлимитный интернет у пары — тоже акционный, всего 7,5 рубля в месяц. Лайфхак таков: берешь акционный пакет на год, а когда время подходит к концу, приводишь нового абонента — и скидка продлевается еще на год. В общем, длится это уже давно. При этом парень признается, что даже с его рациональностью все равно не выходит копить, только выходить «в ноль».

— Если покупать товары без акции, я бы совсем не потянул это по деньгам. Но в то же время хочется и красиво жить — ходить в крутые кинотеатры, например. Я был два раза в кинотеатре Silver Screen, и оба на акции. Отдать 15 рублей за один билет даже рука не поднимается. А в обычные кинотеатры всегда хожу на фильмы Marvel.

«Жена каждый месяц скидывает мне сумму прожиточного минимума»

Карты банков Владислав также берет только на акциях и с бесплатным обслуживанием. В итоге только скидочных карт у него больше 50 штук. Их с собой не носит: отдал жене, а сам хранит их в электронном виде на телефоне.

— Разделить так карты — отличная экономия. И еще здорово помогают кешбэки. Если едем на дачу с родителями, я специально оплачиваю все покупки своей картой, чтобы побольше кешбэк вернулся. А потом просто скидываю с их карт деньги себе. Так что одним кешбэком у меня в месяц экономия в 40—50 рублей выходит. Недавно заказал себе бесплатную карточку одного банка, за нее на мобильный начисляли 15 рублей. Я ее заказал всем и потом сразу выбросил, потому что комиссии огромные.

По словам Владислава, жена относится к его подсчетам спокойно, хоть поначалу и были ссоры из-за разделения бюджета. Но это потому что зарплаты у обоих были куда меньше, сейчас уже полегче.

— Сейчас по деньгам у нас никаких вообще вопросов нет, у каждого свой бюджет. Я занимаюсь финансами в семье: в день зарплаты оплачиваю интернет, коммуналку и телефоны себе, жене и родителям, а они потом мне деньги на карту переводят.

За то, что я хожу по магазинам в поисках скидок, жена каждый месяц переводит мне сумму прожиточного минимума — 315 рублей, а остальное оставляет себе.

В траты второй половинки он не вмешивается и не отчитывает за неумение экономить.

— Она же сама их заработала, пусть тратит, куда считает нужным. Вот сейчас она копит свою часть на отдых, потому что мою часть я отложил с покупки телефона. Будь она меркантильной, как многие другие девушки, уже точно предъявила бы мне за то, что не оплатил ее часть. Но у нас такого не бывает, все по-честному.

А теперь вспомните то обидное чувство, когда вчера купили кухонную плиту, а сегодня нашли ее вдвое дешевле. Так вот, у Владислава такого еще никогда не было.

— Если подсчитать, сколько я наварил за все время на этих акциях, конкурсах и скидках, то сумма выйдет огромная. Может, квартиру на эти деньги уже купил бы! — говорит он.

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