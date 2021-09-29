Кто вы, Андрей Зельцер? 9 Алексей Кузнецов, bolkunets.org

29.09.2021, 14:07

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Две версии произошедшего в Минске.

Оказание вооруженного сопротивления сотрудникам КГБ, при проведении ими карательных действий, стало эпохальным событием в истории белорусской революции. Однако, само событие, как и версия, изложенная государственными СМИ, вызывает много вопросов.

На момент написания этой статьи об Андрее Зельцере было известно немного.

1989 года рождения, работал в компании EPAM Systems, был женат и увлекался фехтованием, бегом, триатлоном. В рамках своих увлечений неоднократно учувствовал в спортивных соревнованиях. Супруга Андрея зарегистрирована в Минске на улице Якубовского, 29. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы. У Зельцера есть сын 2012 года рождения.

Больше подробностей дает его аккаунт в Instagram, вернее два аккаунта. Первый аккаунт открыт в 2012 году. В нем Андрей активно публиковал много личной информации, в основном касающейся его спортивных увлечений.

В этом аккаунте Андрей писал о протестах в Беларуси, возможно, он и сам принимал в них участие.

Второй аккаунт был открыт 9 марта 2021 года, по крайней мере, этой датой опубликовано первое фото. Аккаунт содержит всего 11 фото, в том числе фото с ружьем. Фотографии не выражают индивидуальности автора, не содержат осмысленных подписей под ними. Фото ружья появились на этих аккаунтах 13 и 14 августа.

Фото профиля аккаунта является копией профиля на фейсбуке.

Судя по количеству подписчиков, на обоих аккаунтах (если, конечно, второй принадлежал Зельцеру), Андрей вел замкнутый образ жизни со строго ограниченным кругом друзей.

Подобный образ жизни не характеризует Зельцера, как агрессивного человека. Агрессивность не просматривается ни в одном из его постов или увлечений. Больше всего удивляет то, что Зельцер не публиковал на основном аккаунте фотографий с охоты, ради которой он мог купить ружьё, не было его комментариев и под самими фотографиями. При просмотре фотографий Зельцера возникает ощущения, что он жил счастливой семейной жизнью.

В идеале — самооборона

Первый вопрос, который напрашивается — это законность проведения следственных действий сотрудниками КГБ. На предоставленных государственными СМИ кадрах нет понимания, производился обыск или задержание. Также не понятно представлялись ли сотрудники КГБ Зельцеру или его жене, перед тем как начать выламывать двери квартиры. В таком случае действия Зельцера носят характер самообороны.

Статья 34 УК РБ предусматривает, что каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, в том числе, при защите жилища от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему.

Часть четвертая данной статьи гласит: действия обороняющегося лица не являются превышением пределов необходимой обороны, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить характер и опасность посягательства.

Взлом двери сотрудниками КГБ мог быть расценен Зельцером, как попытка проникновения в жилище ради разбоя. Как мы видим на видео, ворвавшиеся в квартиру гэбисты, сразу начали размахивать оружием, не представив правовых оснований для проникновения в жильё. То есть вследствии неожиданности и правового нигилизма сотрудников КГБ, Зельцер не мог оценить, кто перед ним находится – бандит или сотрудник КГБ, поэтому и применил оружие. Кстати, на одежде сотрудников КГБ не указано название подразделения. На видео видно, что одеты они «по гражданке».

В случае же задержания Зельцера как «особо опасного преступника, подозреваемого в террористической деятельности», картина развивалась бы совсем по-другому. Квартиру должен брать штурмом спецназ в бронежилетах.

Пока это все, что известно об Андрее, а вот подробности стрельбы вызывают у автора этого текста, в прошлом адвоката по уголовным делам, очень много вопросов.

Нестыковки видео

Возникает ряд вопросов и к объективным фактам, которые зафиксированы на видео.

Первый вопрос — это формат видео, которое монтировалось с двух источников. Один из них из квартиры Зельцера. Сразу смущает оперативность монтажа. Убийство сотрудника КГБ неординарно, не потому, что подрывает веру в их бессмертие, а потому, что это первый подобный случай и у органов нет «протокола» действий, в том числе медийного. Теперь давайте посмотрим, за что им оправдываться.

Нет тела, нет дела

Одно из обстоятельств, которое нас смутило — отсутствие тела мертвого Зельцера на видео.

В момент стрельбы из ружья, Зельцер находился напротив двери. Также видно, что в момент выстрела в проеме двери комнаты никого не было, то есть он стрелял в цель, находившуюся в коридоре.

Сразу после выстрела и ответных выстрелов правоохранителей, Зельцер как-будто проваливается вглубь комнаты. По логике вещей, пули настигли его в просвете дверного проема.

КРОВЬ

Но как мы видим на полу, в просвете двери, тела Андрея нет. Нет и следов его крови на полу комнаты.

Зато есть следы крови в коридоре, ведущем в комнату, сейчас мы к ним вернемся.

На видеозаписи зафиксировано перемещение погибшего сотрудника КГБ по коридору комнаты. На кадре видно, что он дошел до дери комнаты, остановившись в ее проёме.

Далее он смещается назад ко входной двери квартиры, около которой садится на пол. Но мы помним, что Зельцер стрелял, когда в дверном проеме никого не было. Получается, что Дима «Нирвана», получив выстрел из охотничьего ружья и выстрелив в ответ в Зельцера, прошел ко входу в комнату, после чего сместился назад.

Теперь посмотрим на следы крови, которые должны принадлежать погибшему правоохранителю. И здесь начинаются странности.

Пятна крови начинаются в полуметре от дверного проема, но мы помним, что сотрудник КГБ дошел до проема, немного зайдя в комнату, и вернулся обратно. То есть истекать кровью он начал спустя некоторое время после выстрела, подойдя к дверному проему и вернувшись назад, в противном случае весь дверной проем комнаты был бы в пятнах его крови.

Такая картина следов крови на полу не вяжется с орудием убийства.

Охотничье ружье 12 калибра, которое мы видим в кадре, обладает огромным останавливающим действием. В случае выстрела с расстояния в упор, как стрелял Зельцер, не имеет значения, чем вы стреляете – мелкой дробью или тяжелой пулей на кабана. Выстрел оказывает воистину разрывное действие, попросту аннигилируя мягкие ткани, с которыми встречается свинец. Если в тело с расстояния в упор попадет дробь, то с большей долей вероятности она останется внутри тела, передав всю энергию цели. В этом случае, входное отверстие будет размером с кулак, а внутренние органы моментально превратятся в кашу, выплеснув наружу свое содержимое – кровь, мягкие ткани, остатки продуктов пищеварения. В таком случае жертва начнет моментально истекать кровью, которая тут же окажется не только на полу, но и на стенках и потолке.

В случае попадания в тело картечи или тяжелой пули, в упор, последние пройдут тело насквозь. Но и здесь есть нюанс. Попадая в тело, картечь или пуля расплющатся. В силу высокой энергии они будут разрывать, и наматывать на себя, мягкие ткани, мышцы, фасции и внутренние органы, пока не пройдут тело жертвы насквозь, оставив в нем выходное отверстие, в разы превосходящее по размерам входное. В таком случае, следы крови, в виде прямых брызг, моментально окажутся на полу и стенах позади жертвы, чего на видео мы не видим. То есть, картечь или пуля просто вырвали бы огромный кусок мяса из тела жертвы.

Описанные повреждения после попадания в грудную клетку или брюшную полость, как в случае с дробью, так и в случае с картечью/пулей, делают дальнейшее передвижение невозможным. Это и называется останавливающим действием. Следовательно, классическим охотничьим боеприпасом в сотрудника КГБ не стреляли.

ОТДАЧА

У любого огнестрельного оружия есть отдача, она обусловлена законами физики, которые связывают массу снаряда с энергией порохового заряда, отдавая энергию обратно в плечо стрелка. Чем больше начальная скорость, масса снаряда и меньше масса орудия, тем энергия отдачи больше. В охотничьих ружьях отдача такова, что стрелка довольно сильно отталкивает назад, подбрасывая ствол ружья вверх. Например, энергия отдачи патронов Магнум может достигать 50 джоулей, а это показатели пули травматического пистолета.

Но на кадрах, где Зельцер стреляет в сотрудника КГБ, мы этого не видим. Да, есть выстрел, с небольшим количеством пороховых газов, что говорит о малом количестве пороха в патроне, есть небольшая отдача – ружье в руках невысокого и щуплого Зельцера, смещается назад на пару сантиметров, оставаясь, при этом на линии прицела.

О чем это говорит? Да о том, что Зельцер стрелял в кгбэшников максимум резиновыми – травматическими пулями или холостыми патронами. В случае со стрельбой травматическими пулями, из-за малого веса резины (которая легче воды) и малой навески порохового заряда, ружье Зельцера дало бы ту отдачу, которую мы увидели, а расстояние в упор привело к проникающему ранению сотрудника КГБ.

Кровотечение сотрудника КГБ также соответствует повреждению, полученному от попадания в упор травматическим снарядом. Кровь из относительно небольшого входного отверстия сначала намочила одежду, а уже потом начала капать на пол. Судя по всему, сотрудник КГБ истек кровью из-за повреждения печени. В противном случае, при поражении сердца или аорты, он не смог бы столь долго передвигаться.

Возможно, в силу своей неопытности или других личностных факторов Андрей Зельцер не смог оценить серьезности ситуации, в которой он оказался, наивно полагая, что стрельба травматическим патроном в упор просто отпугнет нападавших силовиков.

Оружие

У силовиков, проникших в квартиру вслед за Дмитрием «Нирваной», довольно интересное и необычное, для органов Беларуси, оружие.

На этом кадре мы видим пистолет «Glock». Он находится в руках человека, стоящего справа по коридору на отрезке видео 01 мин 04 сек.

А на этом кадре, на том же отрезке времени – 01 мин. 04 сек., в руках сотрудника изображен SigSauer P226.

Такие пистолеты есть у СОБРа внутренних войск, ОСАМа Пограничного комитета, спецназа МВД — «Алмаза», спецназа КГБ — «Альфы», СБП. Обычные опера довольствуются пистолетом Макарова.

Таким образом, в задержании Андрея Зельцера принимал участие спецназ КГБ.

В таком случае, непрофессиональное поведение спецназа выглядит весьма удивительно. Или они слишком расслабились, привыкнув к безнаказанности, или утратили квалификацию.

Действия

Действия силовиков также вызывают много вопросов с точки зрения их профессионализма.

На 57 секунде записи видно, что человек в сером, стреляет в коридор, в проем двери, в направлении комнаты, где находится Зельцер.

Спустя несколько секунд камера смещается влево, в сторону комнаты и мы видим, что выстрелы человека в сером были направлены в спину напарника – погибшего Димки «Нирвана». Расположение тела и направление рук человека в сером не дает других вариантов. Подобное поведение опасно и непрофессионально.

Кстати, именно этот человек держит в руках пистолет SigSauer P226 на вышеупомянутом кадре.

В результате подробного анализа видео у нас есть две версии произошедшего в квартире.

Стрельба Зельцера

Увиденное позволяет сделать вывод, что Андрей Зельцер мог стрелять в сотрудников КГБ, которые пришли к нему с обыском. Однако стрелял он травматическими патронами, которые, по стечению обстоятельств, привели к смерти сотрудника КГБ.

Если это было на самом деле, то мотивы Зельцера – взявшего в руки оружие и снявшего это на видео, лежат в сфере судебно-психиатрической экспертизы, к сожалению, посмертной.

А если нет? Если собрать вместе все имеющиеся факты?

Дружественный огонь и Дипфейк

Димка «Нирвана» стал жертвой «Дружественного огня».

Эта версия основывается на монтаже видео и объяснении непонятно откуда взявшихся кадров из квартиры Зельцера, снятых якобы самим Зельцером, а также записи силовиков со стрельбой в спину Димке «Нирване».

В ее пользу говорит отсутствие тела и крови Зельцера на полу комнаты, перед проемом двери.

Так же, в пользу этой версии говорит и отсутствие сотрудника КГБ – Димки «Нирвана», на записи Зельцера, который должен был появиться в проеме двери комнаты, как мы это видели на записи силовиков. Зачем силовикам нарушать непрерывность хода событий, убирая из кадров доказательства подлинности записи Зельцера? Только в том случае, если запись не является подлинной.

Современные технологии позволяют наложить лицо нужного нам человека на любую видеозапись – дипфейк. Это теоретически могло произойти на видео. Очень короткое время записи, на котором изображено лицо Зельцера в фас, отсутствие мимики на нем, создаст большие сложности для экспертизы видео на предмет подлинности.

Зельцера мог сыграть похожий на него по габаритам «Актер», лицо, которого изменили при помощи нейросети. «Актер» выстрелил холостым (что видно по отдаче) в сторону силовиков и на этом съемка закончилась. Но здесь он прокололся, ведь судя по смонтированному видео, ответным огнем Андрей был убит сразу. В таком случае, тело Зельцера, или следы его крови, должны были неизбежно остаться на входе в комнату, в районе двери.

Сделана эта нехитрая манипуляция с одной целью — скрыть непрофессионализм сотрудников КГБ, повесив убийство сослуживца на труп Зельцера. На 57 секунде записи мы хорошо видим, как человек, с пистолетом SigSauer P226 в руках стреляет в спину своему коллеге. Именно эти выстрелы, с наибольшей долей вероятности послужили причиной смерти сотрудника КГБ. Кстати, упомянутые пятна крови на полу коридора, также вписываются в эту версию.

В этой версии есть два проблемных момента.

Причина стрельбы со стороны КГБ. До упомянутых событий обыски проходили без стрельбы. Вполне возможно, что Зельцер таки встретил сотрудников КГБ с ружьем в руках, или выстрелил холостым или травматическим патроном, что спровоцировало истерику силовиков и случайное убийство собственного коллеги. Возможно, было наоборот. Силовики, возбудившись взломом двери, залетев в квартиру с азартом погони, приняли предмет в руках Зельцера за оружие, например телефон и открыли стрельбу. В любом случае карма оказалась моментальной. Как мы заметили на видео, первым открывшим огонь по Зельцеру стал Димка «Нирвана», он и получил пулю в спину от своего коллеги.

Поведение жены Зельцера. На кадрах видно, что жена Зельцера, в момент записи видео внутри квартиры, ведет себя достаточно спокойно, занимаясь фиксацией происходящего на телефон. Вполне вероятно, что ее просто запугали, предоставив определенный выбор ради участия в спектакле. Но, то обстоятельство, что она задержана за соучастие в убийстве сотрудника КГБ, пока не позволит узнать у неё детали произошедшего.

Спрашивается, зачем нужно было устраивать такой спектакль? Ответ прост: режим не может позволить себе уронить авторитет КГБ, признав, что при задержании оппозиционера один «гэбист» убил другого. Если бы Зельцер просто погиб при задержании, то общественности достаточно было бы предъявить видео силовиков, без всяких фальсификаций. Но нелепая смерть сотрудника КГБ, сопряженная с гибелью Зельцера, заставила органы разыграть настоящий спектакль, правда с отвратительной режиссурой.

Алексей Кузнецов, bolkunets.org

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