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Путин заявил о просчетах с вывозом российского угля в Азию

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  • 3.09.2021, 8:51
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Путин заявил о просчетах с вывозом российского угля в Азию
иллюстрационное Фото: energy.s-kon.ru

РФ торгует себе в убыток.

Затягивание с расширением пропускной способности железных дорог оказалось просчетом и привело к тому, что Россия не смогла увеличить вывоз угля из Сибири и воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка. Об этом на совещании по развитию Дальнего Востока в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает finanz.ru.

С начала года цены на уголь в Азии взлетели вдвое - с 70 до 140-150 долларов за тонну. Россия, по данным ФТС, за январь-июнь увеличила экспорт лишь на 8,8%, до 101,8 млн тонн. При этом более 70 млн тонн через порты Дальнего Востока было продано в Азию, где крупнейшим покупателем является Китай.

Расчеты и просчеты рынка «не оправдались», инфраструктура оказалась не подготовлена, и в результате «мы не можем нарастить экспорт так, как могли бы», сказал Путин. «А это упущенная выгода и для компаний, и для бюджетов регионов, и для всей страны», - констатировал президент.

Он сказал, что «помнит» все расчеты, на основании которых принямались решения по пропускной способности дорог. «Но жизнь сложилась иначе. Мы недополучили или недополучаем то, что могли бы получить», - пояснил президент.

В погоне за упущенной валютой российские власти спешно модернизируют сибирскую ж/д инфраструктуру, планируя новые ветки к угольным месторождениям, в том числе крупнейшему - Эльгинскому.

В марте Путин утвердил выделение 188 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на проект по расширению БАМа и Транссиба, который включает создание почти тысячи километров главных железнодорожных путей, строительство моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровский крае.

В июле президент разрешил построить новый, частный БАМ. Им займется компания «Эльгауголь», которая проложит ветку от расположенных в Якутии залежей до побережья Охотского моря.

В прошлом году из России было вывезено 199 млн тонн угля, из которых две трети ушло в Азию.

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