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В Европарламенте озвучили предложения по пятому пакету санкций против режима в Беларуси

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  • 3.09.2021, 9:33
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В Европарламенте озвучили предложения по пятому пакету санкций против режима в Беларуси

Что в нем будет?

На слушаниях в Европарламенте прозвучали предложения по пятому пакету санкций против режима Лукашенко, сообщает «Немецкая волна»:

— Уделить внимание судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа;

— Внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», которой сейчас уже запрещено летать в ЕС, а новые санкции могут усложнить госкомпании доступ к финансовым ресурсам. Предлагалось добавить и белорусские турфирмы, способствующие нелегальной миграции;

— Чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам.

— В ЕС пытаются добиться и помощи от стран происхождения мигрантов. Ирак уже приостановил авиасообщение с Беларусью. Брюссель ведет диалог с Турцией и странами Африки. Однако, как отметил представитель внешнеполитической службы ЕС, «турецкие полеты - это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии».

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