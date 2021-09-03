Ученые предсказали извержение супервулкана на Суматре 3.09.2021, 13:34

Исследователи обнаружили необычные процессы в его недрах.

Геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы. Об этом свидетельствует медленный подъем купола застывшей лавы в кальдере вулкана. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Извержение любого из супервулканов, которых на Земле в настоящее время существует около двух десятков, может не только спровоцировать глобальное изменение климата, но и стать катастрофическим для всего живого. Поэтому ученые стараются как можно детальнее понять механизмы, приводящие к образованию огромных объемов расплавленной магмы под супервулканами.

Результаты экспериментов и численного моделирования показывают, что извержения супервулканов происходят, из-за подъема жидкой магмы через земную кору — при подъеме с глубины более десяти километров происходит ее резкое расширение, приводящее к взрыву и катастрофическому извержению.

Ученые с помощью геофизических приборов наблюдают за состоянием недр под супервулканами, чтобы не пропустить момент начала подъема жидкой магмы, который, по геологическим данным, происходит раз в несколько десятков тысяч лет.

Исследователи из США, Германии, Австралии и Индонезии изучили состав застывшей магмы супервулкана Тоба и определили по изотопному составу аргона и гелия в минералах — полевом шпате и цирконе — возраст слоев вулканических пород. Авторы установили, что крупные извержения происходили с периодичностью около 17 тысяч лет, но между ними вулкан сохранял определенную активность. Это данные поставили под сомнение общепринятую теорию о том, что между эпизодами крупных извержений супервулканы не представляют опасности.

"Понимание того, что происходит в эти длительные периоды покоя поможет нам предсказать будущие извержения молодых активных супервулканов", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университета Кертина слова одного из авторов исследования доцента Мартина Данишика (Martin Danišík).

Используя геохронологические данные и тепловое моделирование, авторы доказали, что в течение 5-13 тысяч лет после каждого крупного извержения вулкана Тоба, магма продолжала медленно поступать в кальдеру вулкана, постепенно приподнимая застывшие слои лавы как гигантский панцирь черепахи.

"Полученные данные заставляют переосмыслить существующие знания и методы изучение супервулканов, которые обычно включают поиск жидкой магмы под ними для оценки будущей опасности. Теперь мы должны учитывать, что извержения могут происходить даже в том случае, если под вулканом нет очага жидкой магмы, — говорит Данишик. — Наши результаты показывают, что опасность не исчезает с суперизвержением, а угроза новых опасностей существует еще много тысяч лет спустя".

Авторы отмечают, что решающее значение для понимания рисков новых извержений имеет не само наличие магмы под супервулканом, а ее состояние, скорость накопления и динамика распространения в земной коре.

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