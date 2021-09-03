Испания ввела визы для «цифровых кочевников» 3.09.2021, 14:27

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Такая виза дает гражданам других стран право жить в Испании в течение одного года.

Испания ввела новый тип виз: они предназначены для «цифровых кочевников». Такая виза дает гражданам других стран право жить в Испании в течение одного года, если они работают удаленно на иностранную компанию. При этом «цифровой кочевник» не должен работать на местные компании или подрабатывать в них, пишет «Евро пульс».

Кроме того, обладатели такой визы не смогут поселиться в крупном городе. Для места жительства «кочевник» должен выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше 5 тысяч человек. Таким образом муниципалитеты хотят «оживить» малонаселенные места.

Новый тип визы дает «кочевнику» право пользования большинством государственных услуг наряду с гражданами Испании.

Список принимающих «кочевников» деревень и возможность подать документы на визу есть на сайте Red national de pueblos acogedores.

Эстония в прошлом году первой ввела специальные визы для «цифровых кочевников». Затем условия для «цифровых кочевников» создала португальская деревня на острове Мадейра. Этой весной Хорватия также ввела визы для «цифровых кочевников».

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