закрыть
3 сентября 2021, пятница, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше празднуют 41-ую годовщину подписания Ястржембского соглашения между ПНР и бастующими

  • 3.09.2021, 16:29
В Польше празднуют 41-ую годовщину подписания Ястржембского соглашения между ПНР и бастующими

«Мы наследники победоносной борьбы «Солидарности», - заявил премьер-министр Польши.

В Ястшембе-Здруй премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что поляки являются наследниками победоносной борьбы оппозиционного профсоюза «Солидарность». В пятницу, 3 сентября, отмечается 41-я годовщина подписания Ястржембского соглашения между правительственной стороной ПНР и бастующими, передает «Польское радио».

«Я еще раз склоняю голову перед великим делом «Солидарности», людей, у которых тогда хватило смелости противостоять злу, сказать «хватит», бороться за свободу, солидарность. Эта борьба оказалась победоносной», - сказал глава правительства.

Во время торжественных мероприятий было подписано письмо о намерении создать у памятника, увековечивающего соглашение, которое было подписано в 1980 году, многофункциональный павильон Ястржембского соглашения имени Леха Качиньского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип