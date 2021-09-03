В Польше празднуют 41-ую годовщину подписания Ястржембского соглашения между ПНР и бастующими 3.09.2021, 16:29

«Мы наследники победоносной борьбы «Солидарности», - заявил премьер-министр Польши.

В Ястшембе-Здруй премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что поляки являются наследниками победоносной борьбы оппозиционного профсоюза «Солидарность». В пятницу, 3 сентября, отмечается 41-я годовщина подписания Ястржембского соглашения между правительственной стороной ПНР и бастующими, передает «Польское радио».

«Я еще раз склоняю голову перед великим делом «Солидарности», людей, у которых тогда хватило смелости противостоять злу, сказать «хватит», бороться за свободу, солидарность. Эта борьба оказалась победоносной», - сказал глава правительства.

Во время торжественных мероприятий было подписано письмо о намерении создать у памятника, увековечивающего соглашение, которое было подписано в 1980 году, многофункциональный павильон Ястржембского соглашения имени Леха Качиньского.

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