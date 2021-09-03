Ученые выяснили, как будут выглядеть земные материки через 250 миллионов лет 3.09.2021, 16:35

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Специалисты предоставили сразу два разных варианта развития событий.

Специалисты из НАСА сделали компьютерные модели того, как могут выглядеть материки и океаны на нашей планете примерно через 200 и 250 миллионов лет. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Geochemistry, Geophysics and Geosystems. Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Новости планеты»).

Спустя эти огромные промежутки времени ученые предоставили сразу два разных варианта развития событий. Они учитывали при создании моделей возможное движение плит, скорость вращения Земли, яркость Солнца. Через 200 миллионов лет Солнце начнет светить несколько ярче, а наша планета будет вращаться медленнее. Из-за этого длительность дня увеличится примерно на полчаса.

Авторы исследования подчеркнули, что они применяли фиксированную концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли, чтобы не вводить в расчеты еще один параметр, который может влиять на изменчивость климата.

Первый сценарий развития событий предполагает образование огромного материка в области экватора. Через 250 миллионов лет может появиться суперконтитент Аурика. Второй же вариант предполагает то, что Антарктида останется на своем месте, а остальные континенты передвинутся на север и соединяться в суперконтинент Амасию уже буквально через 200 миллионов лет.

В Амасии будет присутствовать много высокогорных районов, которые спровоцируют частые снегопады и появление ледяных щитов. Из-за этого может отражаться достаточно много света и тепла, что приведет к тому, что температура на планете станет примерно такой же, как во времена последнего ледникового периода. В свою очередь тропическая Аурика будет стабильно иметь температуру около 20 градусов тепла.

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