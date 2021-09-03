Возможные убытки «Беларусбанка» из-за санкций — $1,8 миллиард 3.09.2021, 16:47

Что происходит с одним из главных банков страны?

«Нашей Ниве» стало известно, как западные санкции могут сказаться на состоянии Беларусбанка. Последний квартал банк отработал с убытками в несколько десятков миллионов долларов, кредитные проекты сыплются, зарубежные партнеры предъявляют претензии на астрономической суммы.

В настоящее время пассивы банка составляют 40 миллиардов рублей, из них около 8 миллиардов долларов — валютные средства. Доля внешнего фондирования в валютных пассивах составляет 30%, более половины из них — долги перед банковскими структурами ЕС.

Степень прямой зависимости банка от финансирования резидентов ЕС относительно скромная — лишь 4% от всех пассивов.

И хотя может показаться, что это мало, на самом деле вопрос нужно рассматривать не с позиции общего баланса, а исходя из наличия валюты. А с ней ситуация такая: из-за санкций Беларусбанк находится под угрозой оттока 1,8 миллиарда долларов. Пока что партнеры не потребовали досрочного погашения ранее предоставленных кредитов и штрафов.

Но в договорах с иностранными кредиторами (в том числе китайскими и российскими, само собой и западными) предусмотрены ковенанты (штрафные санкции) в случае, если банк попадет под санкции или вылетит из международных рейтингов — а это уже произошло.

В самом негативном сценарии — с банка взыщут 22% всех его валютных пассивов, это мощнейший удар по ликвидности банка, что может вызвать дальнейший отток из банка ресурсов и клиентов.

Зарубежные банки отказываются сотрудничать с Беларусбанком, и это бьет по отечественным юридическим лицам. Выглядит это так. В Беларуси предприятия не могут просто так брать кредиты в иностранных банках, они должны это делать только через местные банки.

А после введения санкций «отвалилось» уже 90 миллионов кредитных долларов для белорусских производителей, которые должны были поступить белорусским юрлицам через Беларусбанк.

Это если не учитывать зависшую кредитную линию на 580 миллионов долларов для «Славкалия» — дофинансировать этот проект сам Беларусбанк не в состоянии, а если его заморозить, то перспективы у проекта туманные. Напомним, китайцы предоставляют кредит Гуцериеву под гарантии правительства.

Международные страховые компании и зарубежные банки игнорируют доводы белорусской стороны о причинах такого отношения и отказываются от сотрудничества. Правда, проблемы с зависшими платежами клиентов пока не приобрели системного характера — в иностранных банках зависли только 4 миллиона долларов.

Кроме того, западные финансовые институции отказываются кредитовать Беларусбанк, а россияне задирают ставки и предлагают брать кредиты в российских рублях под 13,5% годовых. Для примера, короткие кредиты в российских рублях в России предоставляются максимум под 6,85%.

Кредиты же в валюте россияне предлагают Беларусбанку под 6,5%. Вместе с тем, у банка нет возможности покупать валюту у западников — приходится покупать у россиян и переплачивать за посредничество.

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