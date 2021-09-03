В Сочи штормом смыло набережную Лоо: видео 3 3.09.2021, 17:15

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Все пляжи Сочи остаются закрытыми.

Новый удар стихии пришелся на Сочи, где сегодня штормом смыло набережную Лоо. Волны разрушили 70 метров подпорной стены возле эллингов, смыли часть тротуара набережной, разломали плитку. И, судя по прогнозам синоптиков, послабления ждать не приходится. Пляжи по-прежнему остаются закрытыми, пишет onliner.by.

Люди не пострадали. Прямо сейчас спецслужбы ждут окончания шторма, чтобы начать восстановительные работы. Все пляжи Сочи остаются закрытыми. В настоящее время на море наблюдается 3-балльный шторм, который, возможно, увеличится до 5 баллов.

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