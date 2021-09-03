закрыть
3 сентября 2021, пятница, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сочи штормом смыло набережную Лоо: видео

3
  • 3.09.2021, 17:15
  • 6,736
В Сочи штормом смыло набережную Лоо: видео

Все пляжи Сочи остаются закрытыми.

Новый удар стихии пришелся на Сочи, где сегодня штормом смыло набережную Лоо. Волны разрушили 70 метров подпорной стены возле эллингов, смыли часть тротуара набережной, разломали плитку. И, судя по прогнозам синоптиков, послабления ждать не приходится. Пляжи по-прежнему остаются закрытыми, пишет onliner.by.

Люди не пострадали. Прямо сейчас спецслужбы ждут окончания шторма, чтобы начать восстановительные работы. Все пляжи Сочи остаются закрытыми. В настоящее время на море наблюдается 3-балльный шторм, который, возможно, увеличится до 5 баллов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип