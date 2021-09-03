В НАТО призвали РФ к открытости при проведении учений с режимом Лукашенко 3 3.09.2021, 19:16

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Совместные учения России и белорусского режима «Запад-2021» состоятся с 10 по 16 сентября.

Москва должна раскрыть детали учений «Запад-2021», которые Россия проведет совместно с режимом Лукашенко. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Политик призвал Россию раскрыть точные сведения о численности военнослужащих, которые примут участие в маневрах, и открыто рассказать о том, чем они будут заниматься на учениях. Дело в том, указывает агентство, что во время предыдущих учений «Запад» Москва, по оценкам стран — членов альянса, значительно занижала их масштаб, несмотря на международные правила.

«Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно», — подчеркнул, говоря о готовящихся маневрах, Столтенберг. «Что мы видели раньше, так это то, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное», — добавил он, призвав Москву выполнить свои обязательства по Венскому документу, который регулирует военные учения в Европе.

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных инспекций», — добавил Столтенберг. «Так что мы будем бдительны», — заключил он.

Совместные учения России и Беларуси «Запад-2021» состоятся с 10 по 16 сентября. Предполагается, что они частично пройдут на территории России, а частично — на территории Беларуси.

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