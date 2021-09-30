Ученые выяснили, сколько на самом деле может прожить человек 1 30.09.2021, 7:47

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Новое исследование анализирует данные о супердолгожителях.

Предел продолжительности человеческой жизни уже давно является предметом жарких споров. Последние исследования доказывают, что люди могут прожить до 130 лет, или же утверждают, что теоретического предела не существует, пишет Science Alert.

Новое исследование анализирует данные о долгожителях — людях в возрасте 100 лет и старше, а также о супердолгожителях – людях возрастом 110 лет и старше.

Хотя риск смерти обычно растет на протяжении всей жизни, анализ исследователей показывает, что риск в конечном итоге, достигает плато и остается постоянным на уровне примерно 50/50.

"После 110 лет прожить еще один год — это почти как подбросить монету", — говорит возглавлявший исследование профессор Энтони Дэвисон из Федеральной политехнической школы Лозанны.

Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, кажется вполне вероятным, что люди могут дожить как минимум до 130 лет, но экстраполяция данных или научное прогнозирование показывает, что продолжительность жизни человека не ограничена.

"Выводы совпадают со статистическими анализами, проведенными на наборах данных очень пожилых людей. Наше исследование укрепляет эти выводы и делает их более точными, потому что теперь нам доступно больше данных", — отметил Дэвисон.

Первый набор данных, который изучала команда, — это недавно опубликованные материалы из Международной базы данных о продолжительности жизни, которая охватывает более 1100 супердолгожителей из 13 стран.

Второй набор был получен из Италии, включающий людей возрастом не менее 105 лет в период с января 2009 года по декабрь 2015 года.

Один на миллион

"То, что люди теоретически могут дожить до 130 или выше лет, не означает, что мы, скорее всего, увидим это в ближайшее время", — добавили ученые.

Анализ исследования основан на людях, которые уже достигли относительно редкого достижения — дошли до отметки более 100 лет. Но даже в возрасте 110 лет ваши шансы дожить до 130 лет составляют примерно один на миллион — не невозможно, но очень маловероятно.

"В течение столетия мы, возможно, сможем увидеть людей, достигших 130 лет, так как все больше людей достигают статуса супердолгожителей, увеличивая шансы стать одним из миллиона. Но в отсутствие значительных достижений в области медицины и социальной сферы весьма маловероятно, что кто-нибудь сможет достигнуть такого возраста", — заключили ученые.

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