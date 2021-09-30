Есть и по $38 тысяч: по каким ценам предлагают однушки в Минске этой осенью 6 30.09.2021, 8:44

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На столичном рынке недвижимости открылось «окно возможностей»?

Даже по предварительным данным НКА, количество сделок с квартирами в Минске в этом сентябре на голову выше прошлого года. Тогда на рынке пропали все кредитные программы на недвижимость, а теперь их уже как минимум семь. Но из-за очень высоких ставок, цены на недвижимость остается ниже прошлых лет, что открывает возможности для покупки неплохих вариантов.

Сайт myfin.by собрал варианты однокомнатных квартир до $50 000 в неплохих районах Минска.

Улица Кабушкина

Квартиры за $38 тысяч пока еще не продают ни в центре, ни возле метро. Эта находится между Чижовкой и Автозаводской станцией, до которой можно добраться за 20 минут пешком или по прямой на автобусе. Инфраструктура тут также не очень разнообразная, однако к концу этого года в пяти минутах ходьбы должны достроить торговый центр. Кроме этого рядом находится парк, школа и детская больница.

Сама квартира выглядит не так уж плохо. За похожую сумму можно найти варианты и хуже. Это небольшая квартира на 28 квадратных метров с хорошо сохранившемся ремонтом. Здесь дощатые полы и плитка в санузле, в коридоре установлен шкаф-купе. Квартира стоит $38 000, по $1340 за квадратный метр.

Улица Стахановская

Дом в тихом районе Тракторного завода и в 10 минутах пешей ходьбы от станции метро. Дом находится в центре микрорайона, поэтому жителям удобно будет пользоваться всей его инфраструктурой.

Квартира площадью 33 квадратных метра с хорошим ремонтом и полностью готова к проживанию.

В комнате сразу два окна, одно из которых с выходом на застекленную отделанную лоджию. Совмещенный санузел полностью облицован плиткой. Стоит квартира $46 900, по $1410 за квадратный метр.

Партизанский проспект

Капитальный ремонт в этом доме провели в 2021 году, а сам он находится на проспекте в 5 минутах от станции метро и трамвайных путей. Из-за близости к метро, вокруг отличная инфраструктура, а за домом начинается парк 50-летия октября.

В квартире 32 квадратных метра с классической советской планировкой, но с кладовкой в комнате. Здесь неплохой ремонт в темных тонах с черными натяжными потолками, выделенной спальной зоной.

Кроме этого здесь застекленный балкон и пластиковые окна. Совмещенный санузел облицован современной плиткой. Стоит квартира $48 000, по $1480 за метр.

Улица Широкая

Дом на Зеленом лугу, в одном из самых удобных инфраструктурных микрорайонов советской эпохи. Находится она в паре минут от трамвайной остановки, а возле дома проходит зеленый бульвар.

В квартире 33 квадратных метра площади и аккуратная современная отделка. В комнате и коридоре встроенные шкафы-купе.

Во всей квартире установлены стеклопакеты ПВХ, а в санузле пол и стены облицованы плиткой. Стоит квартира $47 500, по $1420 за квадратный метр.

Улица Одоевского

Дом возле Кальварийского кладбища и проспекта Пушкина. До метро здесь около 8 минут пешей ходьбы. Рядом – вся инфраструктура от рынка и магазинов до кинотеатра и школ.

Аккуратная квартира с простым косметическим ремонтом в светлых тонах. Здесь 33 квадратных метра, металлическая входная дверь, пластиковые окна, но многие элементы сохранились с советского времени, например, плитка в ванной. Стоит квартира $45 000, по $1350 за квадратный метр.

Улица Белецкого

Дом в Малиновке с развитой инфраструктурой возле парка имени Михаила Павлова на реке Лошице. Через этот парк придется идти около 15 минут, чтобы добраться до метро Малиновка.

Общая площадь 35 квадратных метров, это немного больше, чем стандартные однушки в панельных домах. Так получилось из-за кухни в 7,2 метра, вместо обычных пяти. Из кухни есть выход на застекленную лоджию.

В целом квартира в хорошем состоянии с нормальным ремонтом, проведена замена проводки, труб и окон, кроме того квартира утеплена снаружи. Стоит квартира $45 900, по $1290 за квадратный метр.

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