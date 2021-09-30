Криптобиржа на «Гродно Азоте» 15 30.09.2021, 9:18

15,478

Неуклюжая попытка обойти санкции.

На попавшем под санкции заводе «Гродно Азот» вдруг решили внедрить криптовалюту, пишет «Гродненский химик».

На предприятии прошло оперативное совещание, и заместителю гендиректора по экономике и финансам Дмитрию Горошко поручили «проработать вопрос о возможности проведения платежей в крипловалюте с целью построения современной цифровой экономики на предприятии».

Известно, что предприятие попало под секторальные американские санкции.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия», прокомментировал для Hrodna.Life:

— Во-первых, [в декрете №8] речь идет именно о предприятиях, которые являются резидентами ПВТ. Во-вторых, речь идет об обмене одних криптовалют на другие, об обмене криптовалют на «обычные» валюты. То есть, по сути, речь идет о создании криптобирж. Несколько компаний этим декретом действительно воспользовались — в ПВТ есть несколько криптобирж. Для клиентов криптобиржи есть возможность спекулировать и, если повезет, то заработать, а если не повезет, то потерять на колебании курсов криптовалют. Там не идет речь об оплате товара, о получении оплаты за свою продукции или выплате доходов работников.

Очевидно, что это неуклюжая попытка обойти санкции. Санкции могут ввести европейцы и США, это затруднит расчеты в долларах и евро. Платежи в криптовалют они не контролируют. Но! Чтобы рассчитываться криптой, должны быть согласны контрагенты (поставщики и покупатели). А никто в мире на это не согласится. Поэтому это наивная и неуклюжая попытка. Типа, смотрите, мы что-то обсуждаем, чтобы снизить риски санкций. С нулевым результатом. При нынешнем законодательстве это не работает. Чтобы это заработало, надо половину законодательства переписать, начиная с Гражданского кодекса. Даже если такую задачу поставить, тут работы на годы.

Телеграм-канал («Белорусского объединения рабочих» (БОР) https://t.me/bor_by/1008) также прокомментировал новость о внедрении криптовалюты на «Гродно Азот»: «На «Гродно Азоте» хотят ввести платежи криптовалютой. Возможно, ей будут платить зарплаты».

Напомним, что «Гродно Азот» постоянно попадает в сводки новостей из-за аварий.

Ноябрь 2020: из-за проблем в процессе отделения очистки конвертированного газа остановился компрессор синтез-газа в цехе «Аммиак-4» со сбросом азотно-водородной смеси на факел;

Март 2021: из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха произошла внеплановая остановка цеха «Аммиак-4» и технологически связанного с ним цеха «Карбамид-4»;

Апрель 2021: в цеху олеума во время слива жидкой серы из цистерны пролились агрессивные химикаты, часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав задымление;

Апрель 2021: из-за ошибки персонала при плановом обслуживании встало оборудование цеха «Аммиак-4», сообщило издание. Из-за этого встала работа и связнного с ним цеха «Карбамид-4»;

Июль 2021: внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси;

Сентябрь 2021: из-за трещины на одном из элементов оборудования произошла утечка конвертированного газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».