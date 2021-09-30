Ученые рассказали, каким будет климат на Земле к 2500 году 5 30.09.2021, 9:35

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Планета может измениться до неузнаваемости.

Американские и британские ученые смоделировали несколько сценариев климатических изменений на Земле к 2500 году. Они опирались на предполагаемые величины роста концентрации парниковых газов в атмосфере.

«В недавно опубликованном докладе ООН предупреждает, что к 2100-му году планету может ждать очень опасное потепление на 2,7 °C. Оно принесет беспрецедентные пожары, штормы, засухи, наводнения и жару. Хотя некоторые прогнозы климата выходят за рамки 2100-го года, они не учитываются при утверждении климатической политики. Это удивительно, потому что к 2100-му году людям, рожденным сейчас, будет только 70-80 лет. Каким будет мир для их детей и внуков?», — этим вопросом задались ученые.

При двух худших, но вполне реальных сценариях, Земля изменится до неузнаваемости. Например, Амазония превратится в неплодородную пустыню — от нынешнего биоразнообразия не останется ничего.

На верхнем изображении в коллаже — поселение индейцев в Амазонии до контакта с европейцами, 1500 год. На среднем — современный пейзаж. Нижнее изображение иллюстрирует изменения 2500 года: бесплодный ландшафт, низкий уровень воды в реке из-за исчезновения растительности, деградированная инфраструктура.

Какие еще изменения могут произойти к XXV веку

Сократится территория, пригодная для выращивания некоторых сельхозкультур — может возникнуть дефицит продуктов. Лучшие посевные площади переместятся ближе к полюсам, там же появится богатая растительность.

Средний Запад США станет жаркими и влажными субтропиками. А тропические регионы могут стать необитаемыми из-за высокого уровня теплового стресса. Сейчас они одни из самых густонаселенных.

Уровень моря продолжит повышаться — даже при самых обнадеживающих сценариях. Из-за этого могут видоизмениться береговые линии, что приведет к последствиям не только географическим, но и социальным.

Ученые обнаружили, что их долгосрочные прогнозы совпадают с существующими надежными климатическими моделями для ближайшего будущего. Это делает результаты исследования более достоверными. Чтобы избежать негативных последствий, человечество должно сократить выбросы парниковых газов.

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