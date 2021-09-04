Белорусы в Польше: Белосток — это маленькая Америка 5 4.09.2021, 9:37

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Открыть свой бизнес в городе очень просто.

Руслан Кулевич — известный в Гродно журналист и историк. До августа 2020 у него был неплохой контакт с местной властью, он много писал об истории и жизни Гродно, вел популярные страницы в соцсетях. Но год назад он был вынужден уехать из страны.

Журналист был вынужден уехать из Беларуси после того, как репортаж о нем был показан на государственном телевидении.

Сразу семья уехала в Латвию, а сейчас живет в Белостоке. Как белорусам живется в самом близком от Гродно городе Польше коллега рассказал «Салідарнасці».

Снимает квартиру за 200 долларов

В Белосток Кулевич переехал в марте:

– Я выбрал Белосток, потому что он рядом с Гродно, он похож на Гродно. Здесь много белорусов, много знакомых. Если появляются какие-то бытовые вопросы, то их легко решить. Даже если передать какие-то вещи из дома, то постоянно ходят автобусы, маршрутки, нет никаких проблем, — рассказывает журналист.

Почему еще выбор пал на Белосток? Все просто, этот город немного дешевле других в Польше. Руслан говорит, что по финансам ту же Варшаву он бы не потянул.

Кулевич снимает однокомнатную квартиру за 800 злотых (около 200 долларов):

– Нам повезло — это очень дешево. Плюс коммунальные услуги — это где-то 300-350 злотых (когда отопление включат, то может быть дороже). Хорошую квартиру можно найти за 1500-1600 злотых (до 400 долларов).

Сколько что стоит

По сравнению с Латвией, Польша — дешевая страна, убежден Руслан. Говорит, что за год вне дома ему уже трудно сравнивать цены в Беларуси и Польше, но знакомые, которые приезжают в Белосток, говорят, что все стоит приблизительно одинаково.

– Но вот зарплаты здесь 800-1000 долларов, а у нас сколько? 300? —задается вопросом журналист.

Когда мы просим рассказать о ценах в Белостоке, Руслан кричит жене: «Таня, сколько молоко стоит?».

– Молоко — это 3 злотых (2 белорусских рубля). Покупаем булочки, они стоят 50 грошей (33 копейки). Резаная колбаса — 8 злотых (5,2 рубля), полкило свиного мяса, я беру жарить — 10 злотых (6,5 рубля), — рассказывает Руслан.

Чиновникам из Гродно есть чему поучится

Кулевич не согласен, что Белосток — это маленький город. Говорит, что сейчас он очень разрастается.

– Мы с женой занимаемся марафонским бегом: чтобы пробежать с одного конца города в другой, нам надо два часа — 20 километров.

Нельзя уже сравнивать Белосток с тем городом, каким он был 10-15 лет назад. Очень много денег вкладывается в его развитие.

Раньше мы сюда ездили только за закупами и мало что видели. Сейчас же Белосток раскрылся для меня с новой стороны: здесь много достопримечательностей, очень богатая ночная жизнь, гродненским чиновникам надо сюда приезжать и смотреть, как все устроено, как люди отдыхают. Частный бизнес делает свое дело: все более свободно.

Еще меня очень удивили детские площадки и пространства для занятий спортом. Они делаются по результатам голосования: какой людям вариант нравится, такой и строят.

Люди платят налоги и видят, куда они идут — это очень круто.

Начинают бизнес за 5-10 тысяч долларов

Открыть свое дело в Белостоке довольно просто:

– Я делал материал о белорусах, которые открыли тут кофейню за 5 тысяч долларов. Другой парень открыл фудтрак — за 10 тысяч. Еще один молодой человек из Гродно работал доставщикам, а сейчас открыл свою пиццерию. Он сам в шоке, говорит, что в Беларуси не мог бы себе такого позволить в свои годы.

Если ты студент, то есть субсидии от правительства на бизнес.

Кулевич говорит, что белорусы иногда называют Белосток «маленькой Америкой».

– Почему? Да все просто, потому что здесь можно крутиться. У кого есть документы, то открыть ИП очень быстро.

Сейчас есть небольшие проблемы с легализацией белорусов в Польше, потому что очень большой наплыв людей. Чтобы получить вид на жительство, надо подождать где-то год, но некоторые могут сделать себе и за полгода.

Работу белорусы ищут по знакомым, а также в чатах в телеграме:

– Белорусы друг другу помогают: вот пишет человек, что ему нужен стол, быстро отвечают, что у нас есть лишний, забирайте. Наверное, сейчас в каждом польском городе есть такие локальные белорусские чаты.

На стадионах нет полиции

По городу Кулевич передвигается исключительно на велосипеде. Говорит, что с велодорожками вообще нет проблем, чего не скажешь о Гродно. Еще Руслан большой любитель футбола и гродненского «Немана». От посещения матчей «Ягеллонии» в Белостоке остались самые приятные впечатления.

– Здесь очень высокий уровень всего, что связано с футболом — с Гродно не сравнить, небо и земля. У нас априори фанат — это преступник, а здесь – неотъемлемая часть матчей. Полиции на стадионе нет, она находится за территорией, чтобы никому не мозолить глаза.

Главное отличие — в Польше частные клубы, а у нас государственные. В Белостоке боссы клуба хотят, чтобы люди ходили на стадион, а не наоборот. Я даже писал в «Неман», чтобы отправили человека на стажировку в «Ягеллонию», здесь готовы принять и рассказать, что надо делать, чтобы развивать футбол в городе. Я бы очень хотел повысить уровень футбола в Гродно.

Журналистский хаб

В конце августа в Белостоке прошло открытие нового журналистского хаба, в котором смогут работать представители белорусских СМИ, которые были вынуждены уехать из страны.

Руслан Кулевич принял непосредственное участие в том, чтобы это пространство появилось:

– Я обратился к городским властям с таким предложениям. Конечно, коронавирус научил работать из дома, но совмещать и частную жизнь, и работу иногда тяжело. Было бы хорошо, если появится возможность собираться вместе. Это самый центр города.

Предложение быстро нашло отклик властей, но пока говорить о полноценной работе хаба не приходится:

– Еще нужен ремонт, мебель, проложить электричество и интернет, проблем хватает, но само здание уже в нашем распоряжении. Рядом полиция, никаких проблем быть не должно. Наша главная задача — продолжать рассказывать правду.

В ближайшее время похожий хаб будет открыт и в Варшаве.

Мечтает открыть кафе

Руслан Кулевич в ресторане «Гродно» в Белостоке

Сейчас Руслан пишет две книги. Первая — о белорусах, которые бежали от коммунистов из Гродно в 1945-1946 годах, журналист ездит по польским городам в поисках таких беженцев. В какой-то степени он сравнивает свою и их судьбы.

Вторая книга — о довоенном футболе в Беларуси:

– Я познакомился с хранителями истории «Яголлении», они показывают мне много фото, в том числе и из Гродно.

Я очень хочу вернутся в Гродно. Я нужен городу, я мечтаю там открыть кофейню со старыми фото, с записями. Это кафе погрузит посетителей в атмосферу 30-х годов, города, которого больше нет. Я открою небольшой музей при кафе, перед отъездом даже нашел помещения, но планы пришлось поменять.

У меня была идея открыть что-то такое и в Белостоке. Жена как-то приходит с пробежки и говорит, что твоей мечте не сбыться, здесь уже есть ресторан «Гродно». А у нас был «Белосток» — это города-побратимы.

Но главная задача для меня — вернуться назад. Я сейчас веду передачу «Мы вернемся», записываю истории белорусов, которые вынуждены были уехать из страны. Потом этот проект я хочу перевести в Гродно и назвать его «Мы вернулись».

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