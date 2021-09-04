Ученые обнаружили «затаившуюся» недалеко от Солнца древнюю звезду 2 4.09.2021, 10:40

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Светило движется со скоростью около 800 000 км/ч.

Международная команда астрономов охарактеризовала загадочный коричневый карлик WISE 1534-1043 как очень старый, холодный и тусклый. В научных кругах его называют «Несчастный случай».

Коричневые (или бурые) карлики – это субсзвездные объекты, которые по своим характеристикам занимают промежуточное положение между планетами и звездами, пишет «Вокруг Света. Украина».

Астрономы наблюдали WISE 1534-1043 в инфракрасном диапазоне волн с помощью наземной обсерватории Кека на Гавайях.

WISE 1534-1043 находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли в созвездии Весы и движется со скоростью около 800 000 км/ч.

Руководивший исследованием доктор Дэви Киркпатрик из Калифорнийского технологического института и его коллеги утверждают, что возраст WISE 1534-1043 может составлять от 10 до 13 миллиардов лет. Это вдвое больше среднего возраста других известных коричневых карликов.

То есть изучаемый коричневый карлик образовался тогда, когда наша галактика Млечный Путь была намного моложе и имела другой химический состав.

С возрастом коричневые карлики остывают. Их яркость падает. Из-за чего астрономам не так часто удается исследовать подобные холодные и старые объекты.

Поэтому команда считает, что возможность наблюдать WISE 1534-1043 – редкая удача.

WISE 1534-1043 был открыт в прошлом году Дэном Казелденом. Это он дал коричневому карлику название «Несчастный случай».

Результаты исследования опубликовал журнал Astrophysical Journal Letters.

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