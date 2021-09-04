Ученые обнаружили исчезнувшую столицу мощного средневекового государства 1 4.09.2021, 11:54

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Открытие может стать сенсацией.

Вблизи астраханского села Бараний Бугор нашли многочисленные артефакты Хазарского каганата – могущественного средневекового государства, которое разгромил киевский князь Святослав. По мнению ученых, обнаружена столица древнего царства – Итиль, пишет apostrophe.ua.

Следы хазар под Астраханью ищут более века, но прежде археологам не удавалось найти так много следов их пребывания в этой местности. После изучения предыдущих раскопок, ученые определили так называемый "хазарский коридор", в границах которого в конце июля 2021 года начала работу новая экспедиция.

По данным издания, находки посыпались как из рога изобилия – монеты, перстни, фрагменты керамических амфор, черепица и византийские кирпичи. Все это указывало на то, что ранее здесь были дворцы, а значит есть высокая вероятность того, что наконец обнаружена древняя столица Хазарского каганата Итиль.

Артефакты были найдены на обоих берегах Болды - рукава Волги, который, вероятно, во времена хазар был волжским руслом. Предполагается, что река пересекала древний город.

Отмечается, что однозначно утверждать, что откопали Итиль, еще рано. В то же время ясно, что обнаружен крупный центральный город. По данным историков, на Волге не было другого крупного города кроме Итиля. Если предположение подтвердится, открытие может стать сенсацией.

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