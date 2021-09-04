Ученые обнаружили в Британии уникальный монастырь правительницы древнего государства англо-саксов 4.09.2021, 18:45

Он был частью сети монастырей, расположенных по берегам Темзы.

Команда археологов из Университета Рединга с помощью местных добровольцев раскопала остатки нескольких деревянных зданий 8-го века, которые располагались неподалеку от места, где сейчас находится церковь Святой Троицы в Кукхэме, Беркшир. Были найдены различные артефакты, дающие представление о жизни их обитателей. Находки включают гончарные сосуды для приготовления пищи, кости животных, топор, булавку для одежды и тонкий бронзовый браслет, пишет vokrugsveta.ua.

Найденные строения уверенно идентифицированы как монастырь королевы Кинетрит, соправительницы центрального англосаксонского королевства Мерсия, которая правила совместно со своим мужем, королем Оффой.

Оффа стал известен тем, что приказал создать вал, известный как «Дамба Оффы», который разделяет Англию и Уэльс, и сохранившиеся части которого все еще можно увидеть в наши дни.

Королевство Мерсия

Королевство Мерсия образовалось в 527 году вокруг реки Трент и ее притоков и было одним из главных королевств так называемой англосаксонской гептархии. Ее название происходит от древнеанглийского «Mierce» или «Myrce», что означает «пограничный народ».

У Мерсии не было постоянной столицы. Двор передвигался по королевству, останавливаясь в Рептоне, Дербишире, Тамворте, но, во времена Оффы и Кинетрит, чаще всего в Стаффордшире, где король Оффа был коронован.

Мерсия доминировала в гептархии около двух веков, в период 626-825 гг., прежде начала медленно приходить в упадок. В 879 году Мерсия вошла в состав Уэссекса, который, в конечном итоге, и объединил семь древнеанглийских королевств в Королевство Англия в 927 году.

После смерти Оффы в 796 году Кинетрит присоединилась к религиозному ордену, пожертвовала свое состояние на строительство монастыря и стала там настоятельницей. Этот факт был известен из хроник, но точное местоположение монастыря до последнего времени оставалось загадкой. Археологи обнаружили его на гравийном острове рядом с рекой Темзой, который сейчас занят приходской церковью.

Монастырь в Кукхэме был частью сети монастырей, расположенных по берегам Темзы, которая в течении 8-го века была одной из самых важных торговых артерий Англии. Благодаря удачному расположению эти монастыри часто становилось богатыми экономическими центрами, а часто и политическими.

Археологи установили точную планировки монастыря, разделенного на ряд функциональных зон. Среди находок оказалась и кузница, что стало полной неожиданностью.

«Кинетрит — удивительная фигура, женщина-лидер, которая явно имела высокий статус и влияние при жизни, — сказал руководитель раскопок Габор Томас из Университета Рединга. — Монеты с ее изображением чеканились наравне с монетами с изображением короля Оффы. Также известно, что, когда Карл Великий писал правителям Мерсии, он обращался совместно к королю Оффе и королеве Кинетрит, предоставляя обоим равный статус. Мы очень рады найти физические доказательства монастыря, которым она руководила, и который, скорее всего, стал ее последним пристанищами».

Королева Кинетрит

Кинетрит была королевой англосаксонского королевства Мерсия, женой короля Оффы и матерью его преемника, последнего короля Мерсии, Экгфрита. Кинефрит и Оффа совместно правили Мерсией, бывшей в тот период вассальным государством королевства Уэссекс, и рассматривались как равные друг другу лидеры. Не совсем ясно, в какое именно время пара поженилась, но исторические записи косвенно указывают на срок не ранее не позднее 770 года.

Кинефрит — единственная англосаксонская королева, которая, наравне с мужем, изображалась на монетах, что в то время было большой редкостью в Западной Европе.

Детали ранней жизни и последних лет королевы Кинетрит, как и дата ее смерти неизвестны. потеряны для истории. Во всяком случае, она была жива еще в 798 году, когда участвовала в споре о церковных землях с Этельхардом, архиепископом Кентерберийским. Вероятнее всего, что она умерла в монастыре Кукхэм.

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