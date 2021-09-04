Где белорусам интересно и недорого отдохнуть этой осенью? 2 4.09.2021, 18:52

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Подборка актуальных направлений.

Кто отправляется в отпуск в сентябре, тот поступает мудро, ведь начало осени — это удачное время, когда в Беларуси начинается похолодание, а на большинстве курортов — погода то, что надо. И главное — цены на туры начинают падать, пишет newgrodno.by.

Даже если вы захотите поехать не по путевке, а самостоятельно — это все равно удачное время, так как цены на регулярные авиаперелеты снижаются, а отели устраивают осенние распродажи номеров.

Вот пять наиболее популярных турнаправлений, чтобы было интересно, не слишком дорого и без серьезных коронавирусных ограничений.

Комфортная Турция

Эта страна даже в период пандемии входит в тройку наиболее популярных направлений у белорусов. Ничего удивительного: она сочетает в себе разные варианты отдыха.

В Турцию можно ехать по путевке и самостоятельно. Пляжный или активный отдых — на ваше усмотрение. Горнолыжные склоны там тоже есть.

— Турцию всегда отличала чистота пляжей, чистота моря и соотношение цена-качество. Кроме того, страна подходит для семейного отдыха. А разнообразие отелей там — одно из лучших в мире, — отметила руководитель крупной минской туристической компании Елена.

Кроме того, на выбор там и море — Средиземноморское, Эгейское или же побережье Черного. Многие задают вопросы: а как же пожары, которые охватили всю Турцию в середине лета, туда вообще безопасно ехать?

Действительно, некоторые популярные районы затронула огненная стихия. Больше всего пострадали Анталья, Мула, Бодрум, Мармарис. Сгорело около 60 тысяч гектаров лесных территорий. Но огонь до отельных комплексов не добрался.

Более того, пожары уже локализованы и практически полностью потушены. Поэтому ехать сейчас в Турцию можно без опасений.

Кроме того, в стране действуют одни из самых простых правил для въезда. Нужно заполнить форму на сайте Минздрава Турции, чтобы получить HES-код. По прилету потребуется отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее 72 часов) или же сертификат о вакцинации (полный курс завершить не позднее 14 дней до прибытия). Также годится тест на наличие антител, если вы точно переболели коронавирусом и выздоровели.

Однако не забывайте про 7-дневную самоизоляцию, которая потребуется по возвращению с отдыха.

Египет

По оценкам экспертов туристического рынка, сегодня египетское направление является самым выгодным из всех имеющихся. И если в Турции температура начинает к концу сентября заметно падать, то в Египте — самая жара.

— Египетский рынок отлично изучен как самими туроператорами Беларуси и самими белорусами. Он емкий и разный. Отели — от фешенебельных до самых банальных, без развитой инфраструктуры, но стоящих гроши, — отмечает руководитель турагентства Елена. — Примечательно, что отдыхающим по прилету не нужен карантин. Не нужен карантин и по возвращении в Беларусь. Многие туроператоры организуют бесплатный ПЦР-анализ за 2 дня до вылета, причем он уже включен в стоимость путевки.

Добавим, если вы привиты, то ПЦР-тест не нужен. Главное — иметь сертификат о вакцинации. Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины («Спутник V» одобрен тоже). Виза в Хургаду оплачивается отдельно. Стоит она 25 долларов, а вот туристам Синайского полуострова — виза ставится в аэропорту прибытия и бесплатно.

Горная Грузия

Как говорят представители туристических компаний, Грузию любить просто. Потому что в этой стране есть почти все для отличного отдыха: это и теплое море, и высокие горы, и яркое солнце. А еще — богатая история. И в сентябре там еще тепло.

— Из Минска в Грузию есть три прямых авиарейса, что очень удобно. Самолеты летают регулярно в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Это основные туристические центры страны. С точки зрения коронавирусных ограничений Грузия – не самая строгая страна. А белорусских туристов там всегда рады видеть, — говорит представитель турфирмы.

Преимущества в том, что белорусам в Грузию не нужна виза. А ПЦР-тест (+повторный по прилете) обязателен в том случае, если нет сертификата о вакцинации. Карантин по прибытии в страну не требуется.

На детей до 10 лет не нужно предъявлять результат ПЦР-теста на границе, не нужно делать тест и в Грузии.

Роскошные Мальдивы

Тут все просто: очень дорого и очень экзотично. И это если вы устали от привычных египетских или турецких пляжей. Но помните, что лететь придется долго, со стыковкой в Стамбуле.

На островах тоже есть свои коронавирусные ограничения и требования. Белорусам для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста (срок действия – 96 часов до прилета), а по возвращении в Беларусь — самоизоляция. Зато виза не нужна, и отдыхать на Мальдивах можно целый месяц.

Неизведанная Иордания

Еще недавно многие считали отдых в Иордании недоступным и очень экзотичным. Но эта страна открывается миру. И каждый год принимает около четырех миллионов иностранных туристов. Более того, кто из вас купался в Мертвом море? В Иордании оно есть, как и Красное.

Но нужно знать особые правила для въезда в Иорданию. Все иностранцы, приезжающие в страну, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который сдан не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Тест не нужен детям до 5 лет. По прибытии в Иорданию все туристы делают еще один ПЦР-тест, который должен быть оплачен до вылета.

Вакцинированные пассажиры от сдачи теста освобождаются. Но нужно иметь с собой сертификат, который подтверждает проведение полного курса вакцинации. И этот сертификат может быть только на арабском или английском языках.

Также потребуется заполнить бланк медицинской декларации перед вылетом на платформе Visit Jordan, чтобы получить QR-код.

И помните, что в Иордании действует обязательный масочный режим и социальная дистанция. Кроме того, ограничено передвижение в ночное время суток.

Есть ли карантин по возвращению из Иордании в Беларусь? Да, есть. В республике по возвращении потребуется самоизоляция в течение 7 дней.

В период подъема заболеваемости коронавирусом правила и требования для посещения разных стран могут меняться. И очень быстро. Поэтому проверять их актуальность нужно регулярно и лучше – непосредственно перед поездкой.

Как показала практика, различные ограничения могут быть введены в отношении любого туристического направления.

Поэтому если опасаетесь испортить отдых, потерять деньги и здоровье, то можете и вовсе остаться дома. Или на даче, если она, конечно, имеется.

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