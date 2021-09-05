В Иране нашли предмет, объясняющий одну из главных тайн неандертальцев 5.09.2021, 8:45

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Это второе такое открытие на территории страны.

Новое исследование, проведенное группой археологов и палеоантропологов из Германии, Италии, Ирана и Великобритании, описало зуб неандертальца, найденный в каменном убежище на западе Ирана.

Зуб, который является нижним левым молочным клыком, принадлежащим ребенку 6 лет, был обнаружен на глубине 2,5 м от поверхности убежища Бава Яван вместе с костями животных и каменными орудиями возле Керманшаха, пишет nv.ua.

Проведенный старшим иранским археологом Саманом Хейдари-Гураном из Музея неандертальцев в Меттманне и его коллегами, такими как Стефано Бенацци, физическим антропологом из Болонского университета, анализ показывает, что зуб имеет сходство с зубами неандертальцев.

Орудия, обнаруженные рядом с зубом, относятся к периоду среднего палеолита, и серия датировок предполагает, что возраст неандертальца составляет от 41000 до 43000 лет, что близко к концу периода среднего палеолита, когда неандерталец исчез в Загросе.

«Вымирание неандертальцев было предметом споров на протяжении многих лет. Новые открытия, улучшенная хронология и геномные данные многое сделали для прояснения некоторых проблем. Эти данные свидетельствуют о том, что неандертальцы вымерли примерно за 40 000−37 000 лет до настоящего времени, после периода сосуществования с Homo sapiens в течение нескольких тысячелетий, включая биологические и культурные взаимодействия между двумя группами», — отметили ученые.

«Однако большая часть этих свидетельств относится к Западной Евразии, и недавние исследования в Центральной Азии и Сибири показали, что существуют значительные локальные различия. Юго-Западная Азия, несмотря на наличие ряда значительных останков неандертальцев, не сыграла важной роли в дебатах по поводу вымирания», — говорит Хейдари-Гуран, возглавляющий проект раскопок.

«Это недавнее открытие, наряду с другими останками неандертальцев, ранее обнаруженными в других частях Загроса, включая пещеру Шанидар, пещеру Бисотун и пещеру Везмех, указывают на то, что неандертальцы присутствовали в широком географическом диапазоне Загроса с северо-запада на запад от этого горного хребта, по крайней мере, с 80 000 до примерно 40 000−45 000 лет назад, когда они исчезли и популяции Homo Sapiens распространились по региону», — рассказал Ферейдун Биглари, палеолитический археолог из Иранского национального музея.

Иными словами, неандертальцы присутствовали в Центральном Загросе около 43−41 тысячи лет назад. По всей горной дуге от Грузии до Ирана пещеры и скальные укрытия были заселены архаичными людьми, когда на большей части Европы они уже вымерли. Ученые предполагают, что окончательное исчезновение неандертальцев произошло из-за роста конкуренции за ресурсы с Homo sapiens, а также маленького размера популяций.

Бава Яван — второй зуб неандертальца, обнаруженный в Иране. Первый зуб неандертальца был обнаружен в пещере Везме недалеко от Керманшаха в 2001 году. Более того, совместная ирано-французская группа объявила об открытии еще одного зуба неандертальского ребенка, который был обнаружен в Кал-э-Корде недалеко от Казвина в 2019 году.

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