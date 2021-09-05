В Беларусь прибыл самолет из Пекина с 1,5 миллионами доз вакцины против COVID-19 2 5.09.2021, 9:33

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Одна треть из них — гуманитарная помощь.

В Беларусь прибыл самолет из Пекина, на котором доставили 1,5 млн доз вакцины Sinopharm против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В состав груза вошли 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки.

Как рассказал генеральный директор РУП «Белфармация» Сергей Литош, «доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования. Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины».

После проведения контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

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