СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее 5.09.2021, 15:53

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Попыткой государственного переворота руководили члены группы элитного подразделения спецназа.

В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего президента страны Альфа Конде Конакри, сообщает "Гордон".

С 6 часов утра в Калум (префектуру регионе Конакри) вошла колонна автомобилей с солдатами. В городе и в окрестностях Конакри была слышна сильная стрельба, отметил портал Guineenews.org.

Попыткой государственного переворота руководили члены группы элитного подразделения спецназа, возглавляемые полковником Мамади Думбуей, сообщили собеседники Jeune afrique.

Reuters написало, что по меньшей мере два человека были ранены в результате перестрелки возле президентского дворца. Трое свидетелей сообщили агентству, что видели двух мирных жителей с огнестрельными ранениями.

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