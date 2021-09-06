Эксперт: Евросоюз не будет смотреть сквозь пальцы на режим Лукашенко 5 6.09.2021, 7:33

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Есть несколько способов поставить его на место.

Прошло два месяца с момента, как Литва объявила чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Беларусью. Сайт Chater97.org попросил главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса оценить нынешнюю ситуацию с нелегальными мигрантами:

– Нынешняя ситуация стабилизировалась, потому что Литва приняла решение не принимать этих мигрантов и отправлять назад в Беларусь. Более того, совместными усилиями литовской дипломатии, Евросоюза и США, остановили рейсы, через которые Лукашенко привозил нелегальных мигрантов из Ирака.

Я не могу сказать, что кризис закончился, но ситуация стабилизировалась. Конечно, на границе, скажем так, неспокойно. Каждый день наши пограничники выявляют какие-то насильственные действия со стороны Беларуси, например, белорусские пограничники или другие силовики силой выдавливают нелегальных мигрантов в сторону литовской границы. Режим сочиняет какие-то дезинформационные фильмы, где истории не хуже, чем на съемочной площадке.

– Впервые с 1990 годов Польша ввела чрезвычайное положение, которое затрагивает населенные пункты у белорусской границы. Как это может помочь остановить нелегальный поток мигрантов?

– Это просто легальный статус, который был необходим. В демократических странах, когда власти принимают какие-то меры, то это должно быть по закону. Вот это чрезвычайное положение нужно для тех или иных действий пограничников или других служб.

– Теперь ЧП введено тремя странами-соседками Беларуси из ЕС: Литвой, Латвией и Польшей. Насколько это необычная мера для европейской безопасности и какие последствия для режима Лукашенко могут из-за этого наступить?

– Евросоюз единогласно признает, что это гибридная атака со стороны режима в Беларуси. Европа не будет смотреть сквозь пальцы на атаку такого режима, как Лукашенко. Может неофициально, но все признают – это террористический режим, особенно после угона самолета.

Сегодня ЕС готовит новый санкционный пакет, наверное, будут и другие какие-то меры. Трудно сказать точно, потому что необходимо договориться 27 странам, а это не всегда легко. Одно можно сказать: Евросоюз не будет смотреть сквозь пальцы на атаку такого режима.

– Вы упомянули, что ЕС работает над пятым пакетом против режима Лукашенко. По вашему мнению, какие сектора евродепутатам стоит затронуть в первую очередь, чтобы остановить диктатора?

– Я критически отношусь к предыдущим пакетам. Введенные ими ограничительные меры предусмотрены для договоров, которые были подписаны после какого-то числа, то есть, санкции введены, но действовать они не будут еще какое-то время. К этому времени самого Лукашенко уже может и не стать, хотя бы у руля в Беларуси.

Для того чтобы бороться против такого режима нужно использовать все теоретические методы борьбы с террористами. Нужно отсечь всевозможное финансирование. Я считаю, что американские санкции – это путь, по которому следовало бы идти и Европе.

ЕС будет вводить какие-то новые санкции против режима, но если бы мы приняли такие меры, как США, то это бы остановило «Беларуськалий», который использует Клайпедский порт. Банки бы просто перестали финансировать все договора. Необходимо идти нормальным путем, который бы полностью ограничил любое финансирование режима. Надо смотреть, откуда он получает деньги на Западе, от какой торговли и все отсекать.

– Представители Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам. Как вы думаете, что в этот «набор инструментов» будет входить?

– Это политический вопрос Евросоюза, поэтому трудно сказать. На это обращается внимание уже давно, но реальные стратегии пока еще не разработаны. Нужен переход от защиты от военной агрессии к защите от гибридной агрессии.

Как я уже сказал ранее, иногда трудно договориться. Некоторые страны понимают ситуацию в одном смысле, а другие — в другом. Это процесс, который очень сложно прогнозировать.

– Многие эксперты отмечают, что отключение Беларуси от SWIFT становится все больше и больше реальностью. Насколько это серьезный инструмент?

– Это был бы очень серьезный инструмент, потому что остановились бы все финансовые транзакции с Западом.

Я так скажу: наверное, на политическом уровне отключение России от SWIFT серьезно никогда не обсуждалось, но эксперты и пресса обсуждали. Тогда Россия назвала это чуть ли не ядерной войной.

Если Беларусь будет отключена от такого взаимодействия с Западом, перекроется весь финансовый поток. Это был бы очень серьезный шаг.

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