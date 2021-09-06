Ученые рассказали, как связаны алкоголь и COVID-19 6.09.2021, 7:47

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Исследование провели на более чем 1000 здоровых добровольцев.

Ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США) заявили, что люди, неравнодушные к алкоголю, рискуют заразиться коронавирусом вдвое чаще, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. И переносят они болезнь тяжелее, чем непьющие. Эти выводы опубликованы в издании препринтов MedRxiv.

К такому выводу ученые пришли, проведя исследование более чем 1000 здоровых добровольцев, средний возраст которых составляет 20 лет. Никто из них не болел коронавирусом. Сначала их разделили на несколько групп, в зависимости от частоты и объема возлияний. В итоге 810 человек попали в группу малопьющих и трезвенников, а остальная часть - в группу злоупотребляющих спиртным.

В последующие месяцы часть людей, участвующих в эксперименте, заболели COVID-19: 44 ПЦР-теста оказались положительными. Интересно, что примерно половина из них (23 человека) были из группы трезвенников, а 21 - злоупотребляющие спиртными напитками.

Однако, если учесть что в группе малопьющих 810 человек, а злоупотребляющих вдвое меньше (409 человек), то получается, что любители Бахуса заражаются в 1,89 раза чаще, чем трезвенники. И, судя по дальнейшим наблюдениям экспертов, переносили болезнь алкоголики тяжелее, у них на 18 процентов чаще присутствовала такая симптоматика как потеря обоняния, головная боль, ломота в теле и кашель.

Ученые нашли также объяснение своим выводам. Алкоголь, как известно, подавляет иммунитет, и человек не справляется с атакой вируса. А более частые случаи заражений также просто объяснимы: ведь люди подшофе зачастую пренебрегают санитарными правилами.

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