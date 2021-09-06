Ученые обнаружили на Оркнейских островах странные шары из камня 1 6.09.2021, 15:33

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Эти артефакты являются самым лучшим примером неолитического искусства.

В гробнице на Оркнейских островах, которая датируется примерно 3500 годом до нашей эры, специалисты обнаружили два странных резных шара из камня.

На данной территории археологи занимаются раскопками одной из гробниц, которую относят к числу наиболее ранних памятников во всей Шотландии. Она выполнена в виде каменной кладки, имеет погребальную камеру, которая делится на несколько секций. Об этом сообщает Arkeonews (перевод - «Новости планеты»).

За все время экспертам удалось обнаружить больше, чем 500 резных каменных шаров. Большая часть из них была найдена непосредственно в северо-восточной части Шотландии. Некоторые образцы находились в Англии, на Оркнейских островах и территории Норвегии. До сегодняшнего дня археологи не могут сказать, какое именно предназначение имели данные шары, но они являются самым лучшим примером неолитического искусства.

Некоторые специалисты считают, что шары могли создаваться специально для дробящего оружия. Еще часть предполагают, что это ролики для перевозки больших камней или же один из разновидностей гирь.

Большая часть ручек этих камней была обернута либо веревками, либо же сухожилиями, что предоставляло возможность владельцу бросать изделие на достаточно большое расстояние. Прочие гипотезы говорят о шарах, как о каких-то объектах религиозного культа. Также они могли демонстрировать определенный статус в обществе.

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