Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 4 6.09.2021, 18:35

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Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Бывший президент Грузии намерен вернуться на родину 2 октября.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Он также призвал на родину всех своих соотечественников, проживающих за рубежом. «У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все», — сказал Саакашвили.

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