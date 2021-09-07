Ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации препаратом Pfizer 3 7.09.2021, 7:44

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Исследователи рассказали, как на самом деле прививка влияет на иммунитет.

Журналисты немецких телеканалов DMAX и Hamburg 1, ссылаясь на исследование ученых из Университета Неймегена в Нидерландах заявили, что прививка Pfizer/BioNTech оказывает влияние на иммунную систему.

В связи с этим в Германии разразились бурные споры по поводу того, ослабляют ли прививки мРНК-вакцинами иммунную систему человека.

Об этом пишет dw.com.

Результаты исследования ученых из Нидерландов были опубликованы в мае месяце этого года на платформе medRxiv в качестве предварительных и не получивших рецензию от международного научного сообщества.

Ссылаясь на эту научную работу, некоторые пользователи Сети заявляют, что в ней содержатся доказательства негативного влияния мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer на иммунную систему.

При этом результаты исследования не подтверждают, что вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech ослабляет иммунную систему человека.

Один из авторов исследования Михаи Нетеа сообщил, что исследование проводилось с целью определить эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против коронавирусной инфекции. В итоге удалось подтвердить высокую эффективность данного препарата.

«Мы хотели изучить влияние новых мРНК-вакцин на иммунитет. Это важно, поскольку они еще долго будут сопровождать нас. Печально, что некоторые интерпретируют результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось в виду», – сообщил Михаи Нетеа.

В рамках своего исследования нидерландские ученые проанализировали ответную реакцию иммунной системы 16 участников на разные стимуляторы.

В ходе исследования было подтверждено, что прививка вакциной BioNTech влияет как на приобретенный, так и на врожденный иммунитет.

Клетки иммунной системы добровольцев стимулировали вырабатывать антитела не только в ответ на вирус SARS-CoV-2, но также и на частицы других вирусов, грибков и бактерий.

Оказалось, что ответ иммунной системы был или сильнее, или слабее обычного — в зависимости от рода стимулятора и времени анализа.

Глава немецкой Ассоциации врачей-иммунологов Кристине Фальк сообщила, что результаты исследования указывают на тонкий механизм иммунной системы на молекулярном уровне, а также доказывают, что клеточный иммунитет организма можно усиливать.

Неверным также оказалось утверждение, что вероятность заболеть после вакцинации выше, чем до нее.

«Представьте себе: в нашем организме существует целая армия T-клеток и B-клеток и всего десять из них борются в данный момент со спайковыми белками, а оставшаяся часть армии стоит наготове. Так что нет повода волноваться, что иммунная система после прививки становится более уязвимой», – отметила Кристине Фальк.

Опасения по поводу того, что вакцина оказывает негативное влияние на врожденный иммунитет возникли из-за неправильного понимания утверждения, что прививки оказывают влияние на иммунную систему, поскольку в реальности вакцины только усиливают клеточный иммунитет.

«Перепрограммирование врожденного иммунного ответа нельзя приравнивать к ослаблению всей иммунной системы», – заявил ученый Михаи Нетеа.

Некоторые пользователи также обратили внимание на заявление известного немецкого иммунолога и публициста, главу Института медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле Александера Кекуле, который отметил, что вакцины повышают иммунную защиту от SARS-CoV-2, однако одновременно понижают эффективность иммунитета против других вирусов.

Кекуле отметил, что крайне важным для иммунной системы является врожденный иммунитет, который начинает работу еще до того формирования «памяти» о возбудителе.

«И именно этот иммунитет, который никак не связан с прививкой, модулируется. Поразительно, что это модулирование, как показывают голландцы, заключается в том, что некоторые защитные механизмы, работающие против определенных вирусов и бактерий, замедляются посредством прививки. Это означает, что, когда я делаю прививку против SARS-CoV-2, естественным образом активируется иммунный ответ организма на заражение этим новым вирусом. Однако параллельно замедляется иммунный ответ на заражения другими вирусами. Таким образом, это своего рода переключение работы на SARS-CoV-2, а против других вирусов организм, так сказать, имеет менее эффективную иммунную защиту. Но в данном случае врожденный иммунитет понижается. В то же время – внимание! – в отношении грибковых заболеваний все происходит с точностью до наоборот. То есть, если вас привили вакциной BioNTech, у вас возникает усиленный иммунный ответ на грибки, однако ослабленный иммунный ответ на другие вирусы и бактерии», – заявил Кекуле.

При этом специалисты Михаи Нетеа и Кристине Фальк сообшают, что изменения в реакции врожденного иммунитета носят временный характер и уже спустя 2 недели после второй прививки иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме.

«Мы осмотрели 100 пациентов. У всех у них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает «беспорядок» в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу», – отметила Кристине Фальк.

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