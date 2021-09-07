Санкции действуют: Литва задержала груз «БелАЗа», который предназначался для транспортировки в Чили

Санкции действуют: Литва задержала груз «БелАЗа», который предназначался для транспортировки в Чили6
- 7.09.2021, 11:54
- 2,788
Решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.
Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные ЕС в отношении белорусских компаний: груз акционерного общества «БелАЗ» не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт.
Белорусская компания пыталась вывезти в Чили 18 контейнеров с четырьмя запчастями для самосвалов БелАЗ. В настоящее время ведется расследование, и будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.
«БелАЗ» был включен в четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима Беларуси в июне этого года.