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Санкции действуют: Литва задержала груз «БелАЗа», который предназначался для транспортировки в Чили

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  • 7.09.2021, 11:54
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Санкции действуют: Литва задержала груз «БелАЗа», который предназначался для транспортировки в Чили

Решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.

Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные ЕС в отношении белорусских компаний: груз акционерного общества «БелАЗ» не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт.

Белорусская компания пыталась вывезти в Чили 18 контейнеров с четырьмя запчастями для самосвалов БелАЗ. В настоящее время ведется расследование, и будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.

«БелАЗ» был включен в четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима Беларуси в июне этого года.

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