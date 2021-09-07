Католическая церковь ответила пропагандистам 6 7.09.2021, 15:50

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Власти оскорбили католических верующих.

Пресс-секретарь белорусской католической церкви Юрий Санько прокомментировал карикатуру на обложке государственный газеты, где священников изобразили с крестами в виде нацистской свастики.

"Во время, когда белорусский народ, уставший решением общественно-политических вопросов, измученный борьбой с пандемией коронавируса, в свете новообразованного государственного праздника "народного единства", редакция газеты "Минская правда" Минского облисполкома 7 сентября 2021г. плюет в лицо нескольким миллионам католиков, которые живут в нашей стране, а если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где унижается крест, то считаю, что оскорбляет всех христиан. Пропаганда нацистской символики", - написал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Ксендз задается вопросом: "Что это? Провокация? Хайп?"

"Грустно, но это наша действительность! Не могу не напомнить, что каждое воскресенье мы молимся и за врагов церкви!"

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