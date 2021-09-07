Устанавливайте VPN и читайте запрещенные сайты
Фото: depositphotos
Правду не скроешь!
Режим Лукашенко продолжает нападки на свободное слово. Сегодня у читателей сайта
Charter97.org появились проблемы с доступом к AMP-версии сайта.
Как теперь получать правдивую информацию? Установите VPN.
Подробную инструкцию, как установить VPN, вы можете найти
здесь.
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Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com