Экономист: Индия, Китай и Латинская Америка откажутся от белорусского калия 7 8.09.2021, 7:32

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Потери для экспорта из-за санкций будут огромными.

Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против режима в Беларуси. Чего коснуться новые ограничения и как это, вместе с уже введенными санкциями ЕС и США, скажется на экономике?

На вопросы Charter97.org ответил экономист Лев Марголин:

- Судя по тем сливам, которые появились в сети, речь идет о продолжение персональных санкций против так называемых «кошельков» Лукашенко.

- Экономисты отмечают, что эти санкции затрагивают от 10 до 13,5% всего белорусского экспорта. Насколько это сильный удар по экономике?

- Мне как-то странно слышать, что кто-то уже точно посчитал процент белорусского экспорта, которые может быть задет этими санкциями. Однако 13% – это большая цифра, она безусловно сказалась бы на общей ситуации с экономикой.

- На БелАЗе уже из-за санкций разбирают готовые большие самосвалы, чтобы делать из них новые, меньшего размера. Насколько похожая ситуация сейчас на других предприятиях?

- Предприятие предприятию рознь. Дело в том, что БелАЗ, как никто другой, зависит от импорта, поскольку известно, что предприятие использовало импортные двигатели. С этим и связана вот эта разборка. Другие предприятия, например, «Беларуськалий» менее зависим от импорта, для них важно, есть ли у него экспорт или его нет.

Конечно, в первую очередь страдают те предприятия, которые зависят от импорта, причем не постоянного, а ради которого заключают разовые контракты. Здесь предприятия поставлены в очень тяжелое положение. Так что для ряда предприятий, городов, людей, которые там работают, это будет довольно существенный удар.

- Литва заблокировала продукцию БелАЗа, которая предназначалась для транспортировки в Чили. Как вы думаете, может ли такая практика распространиться и на другие грузы?

- Безусловно может, по крайней мере, на грузы тех предприятий, которые находятся под санкциями. Не все так легко остановить, как конкретный вагон с продукцией БелАЗа. По «Беларуськалию» Литва анонсировала, что транзит его продукции будет остановлен только к концу года. Но конечно, мы можем услышать такие новости и в дальнейшем — как только окажется, что какое-то предприятие хотело бы осуществлять экспорт через территорию Литвы или Польши.

- БЖД предложила маршруты поставки калия через Усть-Лугу, однако эксперты отмечают, что многие крупные игроки не рискнут ввязываться в сотрудничество с Беларусью. Насколько сильно американские санкции ударят по этой части экспорта?

- Я думаю, что они по-любому ударят по этой части экспорта, потому что тут есть две важных составляющих.

Во-первых, здесь речь идет о значительном удлинении экспортного маршрута, то есть железнодорожной перевозки, а она сама по себе дорога. Там каждый километр на счету.

Во-вторых, неизвестно, насколько порт в Усть-Луге приспособлен для калийных удобрений. Я напомню, что в Клайпеде в свое время построили специальный терминал для отгрузки калия. Конечно, можно отгружать калийные удобрения через другие, не специализированные, терминалы, но там наверняка есть очередь и других грузов, то есть, это будут дополнительные задержки.

Третий момент – это действительно мощные санкции. От той продукции, которая подвергнута санкциям, будут в значительной степени отворачиваться даже те покупатели, которые сильно не завязаны на США. Я думаю, что это будет и Индия, и Китай, и Латинская Америка, потому что все они считают, что с санкциями США лучше не связываться.

- Источники на «Беларуськалии» сообщают, что почти все долларовые платежи не проходят, а Китай, который является вторым после Бразилии покупателем белорусского калия, отказывается от сотрудничества. О каких потерях может идти речь?

- Потери здесь огромные, поскольку калийные удобрения – это основной экспортный товар. Я уверен, что «Беларуськалий» никогда не согласится на расчеты за свою продукцию ни в китайских юанях, ни в российских рублях. Ему нужна только свободно конвертируемая валюта, а расчеты в долларах будут проходить все сложнее и сложнее. Следом за ним будет тоже самое и с расчетами в евро.

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